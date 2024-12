Skwer Niepodległości po nowemu. Poprawili parkowe alejki

Krytyka jakości wykonania rewitalizacji Skweru Niepodległości ponad 11 lat temu popchnęła w stronę lokalnej polityki jednego z bliżej wtedy nieznanych architektów krajobrazu - Pawła Maja. Ten zarówno w okresie swojej pierwszej kadencji w roli radnego miasta Puławy, jak i później, już jako prezydent, upominał się o poprawienie tego zadania. Walka z błotem na skwerze stała się de facto jednym z jego sztandarowych obietnic wyborczych.

I chociaż w ostatnich latach temat alejek nie wywoływał już takiego rezonansu wśród mieszkańców, jak jeszcze dekadę temu, na to zadanie puławskim urzędnikom udało się pozyskać państwową dotację celową - ponad 2,37 mln zł. W tego roku maju wyłoniono wykonawcę - firmę Garden Designers z Lublina. W związku z trwającymi pracami, przez ponad pół roku dostęp do skweru był ograniczony z uwagi na stojące wokół niego ogrodzenie. To zaczęło już znikać - co oznacza, że roboty dobiegły końca.

- Jak obiecałem, problem błotnych alejek to już przeszłość. Przez lata borykaliśmy się z absurdalną sytuacją, gdzie w słoneczne dni można było robić na alejkach babki z piasku, a po deszczu - brodzić w błocie (...) Nowe alejki to nowa jakość, teraz mamy nawierzchnię mineralną dobrej jakości, która przepuszcza wodę i zapewnia komfort nawet po deszczu. Koniec z zapadaniem się w błoto. Podniesiony poziom ścieżek poprawi odprowadzenie wody - informuje na swoim facebooku, Paweł Maj, prezydent Puław.

Odnowione alejki wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Zastosowany został inny materiał przepuszczający wodę. Ten, według założeń, ma znacznie lepiej poradzić sobie ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Poza przebudową starych ścieżek, na skwerze pojawiły się nowe - w miejscu najpopularniejszych skrótów zwanych również przedeptami.

Ponadto - będzie więcej zieleni. Z uwagi na porę roku, jeszcze tego nie widać, ale ponad 23 tysiące roślin, w tym kwiatów, krzewów, bylin i pnączy, wiosną dadzą o sobie znać. Nowości pojawiły się również na placu zabaw, który powiększono i zamontowano w nim kilka nowych zabawek, w tym trampoliny i ptasie gniazdo.

Wszystkie te prace kosztowały nieco ponad 2,45 mln zł. Z odnowionego skweru można już korzystać i testować odnowione alejki. Te ostatnie prawdziwy sprawdzian czeka już zimą i wiosną, gdy będą musiały mierzyć się z mrozem, opadami i roztopami. Na razie, tuż po oddaniu do użytku, alejki prezentują się obiecująco.



Skwer Niepodległości to 4-hektarowy, zielony teren pomiędzy al. Królewską i al. Małą w centralnej części miasta, jedno z ulubionych miejsc do spacerów mieszkańców Puław