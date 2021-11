Drukarki 3D, mikroskopy, roboty. Szkoły w Puławach dostaną nowy sprzęt

Puławski Ratusz otrzymał zapewnienie od wojewody lubelskiego, że wniosek o dotację w ramach rządowego programu został rozpatrzony pozytywnie i pieniądze jeszcze w tym roku pojawią się na miejskim koncie. Blisko 1,1 mln zł w całości ma zostać przeznaczone na zakupy sprzętu do nauki dla uczniów.

– To mogą być drukarki 3D, roboty, sprzęt nagraniowy, mikroskopy, wyposażenie kuchni, maszyny do szycia. Zakres jest bardzo szeroki. Z informacji, które posiadamy wynika, że pieniądze na ten cel otrzymamy już w grudniu. Do końca roku będziemy musieli wydać co najmniej 60 proc. otrzymanych środków – mówi Agnieszka Zamojska, kierownik wydziału edukacji w puławskim magistracie.

Czas na wydanie pozostałych 40 proc. minie w sierpniu przyszłego roku. Wszystko po to, by uczniowie mogli korzystać z zakupionych nowości (w propozycjach są m.in. gogle VR) nie później, niż od nowego roku szkolnego.

Program jest finansowany z funduszu przeciwdziałania Covid-19.