Tak Nowy Rok przywitali w Puławach, Końskowoli i Kurowie

W Puławach sylwester jak co roku zorganizowano na Placu Chopina, tym razem rozświetlonego nieco bardziej niż zwykle z powodu świątecznych instalacji, jakie stanęły w pobliżu Urzędu Miasta. Mieszkańcy stolicy powiatu bawili się przy dźwiękach tanecznych hitów od DJ Dylo. Tuż przed północną nie zabrakło wspólnego odliczania oraz noworocznych życzeń do zgromadzonych ze strony prezydenta, Pawła Maja . O godzinie 12 w niebo wystrzeliły fajerwerki - ale wbrew pozorom, nie był to zorganizowany pokaz finansowany przez miasto, a prywatne inicjatywy ze strony samych mieszkańców.

Bawiono się również w Kazimierzu Dolnym, o czym pisaliśmy tutaj. Na scenie wystąpiła m.in. Kazimierska Orkiestra Dziadowska oraz NeoKlez.

W tym roku po raz pierwszy miejskie sylwestrowe zabawy zorganizowały również dwa nowe miasta - Końskowola i Kurów. W tym pierwszym zabawę na Rynku przy dawnym Ratuszu poprowadził DJ Lektor, a zgromadzeni mieli okazję obejrzeć laserowy "pokaz światła i dźwięku". O północy życzenia zgromadzonym życzuł były wójt, Stanisław Gołębiowski, burmistrz Mariusz Majkutewicz oraz przewodnicząca Rady Miasta - Barbara Stefanek-Nowacka. Wielowiekową tradycję miejską przypomnieli aktorzy Akademii Młodzieżowej ubrani w historyczne stroje.

W Kurowie licznie zgromadzeni na Starym Rynku mieszkańcy nadejście Nowego Roku przywitali z zespołem Rompey, a o północy obejrzeli pokaz sztucznych ogni przygotowany przez Miasto Kurów.

W pozostałych miastach powiatu puławskiego miejskich zabaw tego rodzaju nie organizowano. W Nałęczowie odbyły się za to 30. już sylwestrowe biegi (więcej o tym wydarzeniu tutaj). Najlepszy w kategorii open okazał się Bogdan Semenowicz z Ukrainy wyprzedzając Andrzeja Starżyńskiego z Końskowoli i Kamila Młynarza z Kraśnika. Z kolei wśród kobiet triumfowała Natalia Semenowicz z Ukrainy przed Anną Psują ze Świdnika i Joanną Andrzejewską z Lublina.