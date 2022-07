Trumna wypadła z karawanu na ulicy w Puławach. Co ustalili policjanci?

Będzie strach odkręcić kaloryfer. Już są przymiarki do jesiennych podwyżek

Zanosi się na podwyżki opłat za ciepłą wodę i ogrzewanie z sieci. Do zmiany cen szykują się już wytwórcy energii cieplnej oraz firmy dostarczające ją do mieszkań. I już wiadomo, że to nie koniec.