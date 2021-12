Puławy: Są chętni do budowy 10-metrowego pylonu przed halą

W połowie listopada miasto zyskało sponsora nowej hali sportowej, którym został potentat przemysłu chemicznego - Grupa Azoty S.A. Na jej mocy, spółka otrzymała prawa do nazwy hali, za które będzie płaciła przez kolejne trzy lata. Ile pieniędzy wpłynie z tego tytułu do miejskiej kasy, to zostało utajnione.

Wiemy natomiast, że jednym z warunków umowy było zobowiązanie po stronie miasta do sfinansowania budowy reklamowego pylonu - stalowego słupa o wysokości ponad 10 metrów, na którego szczycie znajdzie się podświetlany napis: Grupa Azoty Arena z tarnowską jaskółką.

Pylon stanie na placu przed halą w ciągu ok. trzech miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Do przetargu przystąpiły trzy przedsiębiorstwa. Najtańszą ofertę na blisko 215 tys. zł złożyły kieleckie Systemy Informacji Wizualnej "GRAF". Pozostałe propozycje przysłał radzymiński "Ideart" (242 tys. zł) oraz "Elkam" z Masłowa Pierwszego (301 tys. zł).