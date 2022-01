Uszkodzenia po burzy śnieżnej. Z prądem najgorzej jest w okolicy Puław

Jak podaje PGE Dystrybucja, burza śnieżna największe zniszczenia spowodowała na terenie działania oddziałów spółki w Białymstoku, Łodzi, Skarżyska-Kamiennej i Warszawie. –Obecnie dotykają one ponad 190 tys. odbiorców, jednak w kulminacyjnym momencie obejmowały nawet ok. 300 tys. – informuje firma.

Co do województwa lubelskiego, to występują „awarie rozproszone”. W naszym województwie silny wiatr uszkodził sześć linii energetycznych. Najpoważniejsza sytuacja jest w okolicy Puław, gdzie około godziny 14 bez prądu było około 2 tysięcy mieszkańców. Karol Łukasik, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja zapewnia, że na miejscu cały czas pracują odpowiednie ekipy i awarie są usuwane. Do wieczora prąd ma być już we wszystkich domach.

W całym województwie straż pożarna interweniowała 71 razy. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z powiatów: łukowskiego (17), puławskiego (15), bialskiego (9).

Wezwania dotyczyły połamanych drzew, zablokowanych dróg, uszkodzonych dachów. Tych ostatnich zgłoszeń było 15 i 10 z nich dotyczyło budynków gospodarczych.