W powiecie wygrał PiS. Czekamy na wyniki z Puław

Biorąc pod uwagę wyniki bez stolicy powiatu, PiS wygrał z wysoką przewagą na pozostałymi ugrupowaniami. W powiecie puławskim największym bastionem partii Jarosława Kaczyńskiego jest jego wschodnia strona - gmina Wąwolnica (56,71 proc.), gmina Baranów (55,70 proc.) oraz gmina Markuszów (55,41 proc.). Najniższe poparcie dla PiS zanotowano natomiast jak dotąd w gminie Kazimierz Dolny (43,49 proc.) oraz gminie wiejskiej Puławy (46,75 proc.).

Drugie miejsce zdobyła Koalicja Obywatelska (17,43 proc.). Na kandydatów tego komitetu najchętniej głosowali mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny (24,22 proc.), Nałęczów (20,69 proc.), a także gmina Janowiec (19,90 proc.). Najmniej zwolenników partii Donalda Tuska jest za to w gminie Baranów (10,37 proc.) i Wąwolnicy (10,80 proc.).

Podium zamyka Trzecia Droga (14,67 proc.), której zwolenników najwięcej jest w Żyrzynie i Baranowie (po ok. 17 proc.). TD to "czarny koń" tych wyborów, która do Sejmu wprowadzi ponad 50 posłów.

- Cieszę się, że nasza wizja Polski bez kłótni została zauważona i doceniona. Bardzo dziękujemy za każdy głos. To jest dla nas zobowiązanie do ciężkiej pracy, by wróciła normalność, zgoda i pojednanie. Wierzę w to, że zostawimy za sobą spory i zajmiemy się rozwiązywaniem bieżących problemów Polaków - mówi Sławomir Seredyn, miejski radny i puławski kandydat Polski 2050 do Sejmu.

Czwarta Konfederacja (9,02 proc.) najlepszy wynik osiągnęła w Kurowie i Markuszowie (10,5 proc.). Nowa Lewica uzyskała zaledwie 5,17 proc., a pozostałe komitety zakończyły wybory z poparciem poniżej 2 proc.

Wybory do Senatu w powiecie puławskim - bez głosów z Puław, których nadal nie znamy, wygrał Stanisław Gogacz, aktualny senator PiS (51 proc.) przed Janem Rejchelem, kandydatem KO (33,41 proc.). Artur Pietras trzeci z wynikiem 15,5 proc. głosów.

Frekwencja nawet bez miasta Puławy była bardzo wysoka - 71,3 proc. Najwyższa w gminach Nałęczów (75,39 proc.) i Żyrzyn (73,39 proc.), a najniższa w gminie Wąwolnica (68,39 proc.).