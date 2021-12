Jak pokazują statystyki, szczyt czwartej fali zakażeń powiat puławski ma już za sobą. Obecnie cała Lubelszczyzna notuje najniższe wskaźniki w kraju. Zagrożenie oczywiście istnieje, ale jednocześnie nie przeszkadza np. w organizacji koncertów z udziałem tysięcy widzów (np. w nowej hali), zawodów sportowych, czy innych wydarzeń pod dachem. Mimo to, jak zdecydowali puławscy radni, w tym miesiącu dwie imprezy plenerowe: miejska wigilia i sylwester - nie odbędą się.

Decyzję o skasowaniu tego pierwszego wydarzenia podjęła współorganizatorka święta, a jednocześnie przewodnicząca miejskiej rady, Bożena Krygier (PiS). - Przyczyny są oczywiste, mamy pandemię, dlatego niemożliwy byłby poczęstunek, ani dzielenie się opłatkiem - argumentowała. Pieniądze, mają trafić do puławskiego koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Rezygnację z sylwestra zaproponowała natomiast radna Ewa Wójcik (Samorządowcy), proponując, by cała kwota na tę imprezę (50 tys. zł) została przeznaczona na wsparcie spółki MZK. Do jej wniosku przychyliła się komisja budżetowa, a następnie rada miasta. Jednomyślności nie było.

- Nie chciałem odbierać mieszkańcom okazji do zabawy, ale jednocześnie rozumiem motywację o potrzebie wsparcia dla spółki, która ma kłopoty. Takie decyzje zawsze są trudne i będą krytykowane - ocenia radny Grzegorz Bińczak (PiS), który w tej sprawie wstrzymał się od głosu.

Wątpliwości nie miała za to wnioskodawczyni, która organizację sylwestra nazwała "brakiem dbałości o zdrowie i życie mieszkańców". Podobnego zdania jest radny Sławomir Seredyn (Polska 2050). - Mamy epidemię. Poza tym miejski sylwester nie przyciągał szczególnie wysokiej liczby mieszkańców. Te 50 tys. zł to poważna kwota, którą można wykorzystać lepiej - przekonuje.

- To, że taka suma była zapisana w budżecie, nie znaczy, że miasto musiałoby tyle wydać - odpowiada radny Andrzej Kuszyk (Niezależni). - Sylwester w tym roku przecież mógłby być skromniejszy, ale nie o to chodziło. Zabranie całej sumy to po prostu kolejny krok, który ogranicza decyzyjność prezydenta - ocenia samorządowiec.

Decyzję radnych krytykuje także sam prezydent. - Szkoda, że radni tak zdecydowali. Wydaje mi się, że nie chcą przyznawać pieniędzy na żadne wydarzenia, w których miałbym okazję spotkać się z mieszkańcami Puław, a troska o ich zdrowie jest tylko pretekstem - mówi Paweł Maj.

Co ciekawe, raptem sześć dni po sylwestrze, który nie odbędzie się głównie z uwagi obawy radnych o zagrożenie epidemiczne, puławianie wezmą udział w Orszaku Trzech Króli. Impreza stowarzyszenia "Rodzina", która przyciąga tysiące puławian, w styczniu ma odbyć się już zgodnie z planem.