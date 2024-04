Warszawscy radiowcy pomogą posprzątać Wisłę

Do sprzątania Kazimierza Dolnego przygotowuje się w tym roku tyle osób, że nie wiadomo, czy dla każdego wystarczy śmieci. Do usuwania odpadów, zimowych pozostałości, przygotowują się już kazimierscy urzędnicy, pasjonaci ekologii włączający się w ogólnopolską akcję "Operacja Czysta Rzeka", a także po raz pierwszy - radiowcy i słuchacze internetowego radia 357. Tak się składa, że Kazimierz Dolny leży na 357 kilometrze Wisły licząc od jej źródła, co zachęciło właścicieli medium do wizyty.

Radiowcy w miasteczku pojawią się 20 kwietnia, skąd od godz. 10 do 13 będą nadawać program na żywo. Audycję poświęconą akcji poprowadzi popularny dziennikarz radiowy, Marek Niedźwiecki. Sercem operacji będzie port jachtowy. Dla uczestników wiosennego sprzątania Kazimierza czekać będzie poczęstunek, muzyka, ognisko oraz niepodzianki od organizatorów. Żeby zostać oficjalnym uczestnikiem należy zarejestrować się na stronie "czystej rzeki", co gwarantuje przydział worków na śmieci i rękawic, a na zakończenie odebranie pamiątkowego upominku.

Jak informują pracownicy kazimierskiego Ratusza, na sprzątanie czeka całe miasto oraz jego okolice, w tym kamieniołomy, wąwozy, okolice promu, a także inne miejscowości gminy, jak Mięćmierz, Bochotnica, Cholewianka, Dąbrówka, Jeziorszczyzna, Okale, Parchatka, Rzeczyca, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn i Zbędowice.