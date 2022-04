Wyprawa do dna. Tajemnice spichlerza w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Przyrodnicze powoli przygotowuje się do otwarcia po kilkuletniej przerwie remontowej.

– Już niewiele zostało do zrobienia, trwają prace porządkowe i w sąsiedztwie muzeum. Zaczynamy już aranżować ekspozycję. Trudno precyzyjnie określić, kiedy będą mogli przyjść do nas zwiedzający. Mamy nadzieję, że już niedługo – zapowiada Joanna Szkuat.

Ponowne otwarcie znaczy powrót do spichlerza pszczół.

– Od wielu lat współpracuję z muzeum, gdzie zwiedzający mogą oglądać pszczoły w specjalnym, edukacyjnym ulu. W czasie remontu powstał nowy. Poprzedni robiłem sam, a teraz zamówiłem w specjalistycznej stolarni, która robi ule. Wizualnie będzie identyczny. Od pogody zależy, kiedy wybrana pszczela rodzina trafi na ekspozycję. One muszą się wzmocnić po zimie w normalnym ulu, by trafić do tego przeszklonego na ekspozycji. Nie mogę ich narażać na szok. Dla pszczół w muzeum są specyficzne warunki. Nawet choćby i z tego powodu, że muszą pokonywać około metrowy odcinek przeszklonej ścieżki by wylecieć na zewnątrz. Owady pokonują ją idąc. Dla oglądających to atrakcja – mówi Roman Wolny, pszczelarz z Kazimierza Dolnego, który w sezonie udostępnia pszczoły na ekspozycję, opiekuje się nimi a jesienią zabiera znów do siebie.