Zakłady Azotowe „Puławy” wstrzymują produkcję melaminy. Zaporowe ceny gazu

Zakłady Azotowe "Puławy" (fot. rs)

Zaplanowane prace remontowe, a także nieopłacalność produkcji przy wysokich cenach gazu i niskim popycie skłoniły zarząd Zakładów Azotowych do wyłączenia kolejnej instalacji wytwarzającej melaminę. To proszek wykorzystywany do produkcji lakierów, żywic i laminatów.

