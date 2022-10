Na pasach potrącono babcię i 1,5-roczną wnuczkę. Teraz przyjrzą się przejściu

Do szkoły i przedszkola w Żyrzynie prowadzi prosta, niedawno wyremontowana droga.

Samo przejście jest wyraźnie oznakowane, ale to nie wystarczyło, by zapobiec wypadkowi, do którego doszło 8 października. W trakcie słonecznego popołudnia w pieszych przechodzących przez pasy wjechał citroen, za kierownicą którego siedziała 36-latka. Kobieta tłumaczyła policjantom, że oślepiło ją słońce. Była trzeźwa.

Poszkodowana została 69-letnia kobieta oraz jej 1,5 roczna wnuczka. Dwóm chłopcom znajdującym się pod opieką babci udało się dotrzeć na chodnik w ostatniej chwili. Starsza pani doznała licznych obrażeń. Ponad tydzień spędziła w szpitalu. Obecnie znajduje się pod opieką rodziny.

– Ona otarła się o śmierć, a dzieci przeżyły traumę. Prawdopodobnie będą potrzebowały wsparcia psychologa. Wszyscy martwimy się stanem dziewczynki. Lekarze mówią, że niektóre urazy mogą dać o sobie znać dopiero po pewnym czasie – mówi nam jeden z krewnych osób poszkodowanych. – Mam nadzieję, że kobieta, która doprowadziła do tego zdarzenia, szybko nie wróci za kierownicę, a samorządy poprawią bezpieczeństwo na tym przejściu. Ruch w tym miejscu należy spowolnić.

O tym, czy i jak podnieść poziom bezpieczeństwa na pasach przy szkole w Żyrzynie w tym tygodniu będą rozmawiać przedstawiciele szkoły, zarządcy drogi i gminy.

W czwartek zaplanowano zebranie z wizją lokalną poświęcone tej sprawie.

– W mojej ocenie oznakowanie tego przejścia dla pieszych jest prawidłowe, znaki są dobrze widoczne, a po obydwu stronach pasów znajdują się czerwone linie wibracyjne. Mimo to wybierzemy się na miejsce, żeby wspólnie z wójtem i dyrekcją szkoły zastanowić się co jeszcze możemy poprawić – zapowiada Łukasz Ciupa, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Zarządca może zdecydować na przykład o budowie dodatkowego oświetlenia z czujnikami ruchu, czy montażu uruchamianej przyciskami sygnalizacji świetlnej.

W grę wchodzi również wyniesienie samego przejścia, czy wniosek o montaż fotoradaru. Alternatywnym wyjściem byłoby skierowanie na przejście pomagającego w jego pokonaniu „przeprowadzacza”.

– Jesteśmy otwarci na różne propozycje, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań, takich jak światła na żądanie. Jeśli powiatowy zarządca drogi zdecydowałby się na tego rodzaju inwestycję, ja mogę zadeklarować pokrycie połowy kosztów – zapewnia Andrzej Bujek, wójt gminy Żyrzyn.

Tymczasem kierująca citroenem straciła prawo jazdy. Bliscy poszkodowanych czekają na odszkodowanie z jej polisy. Nie wykluczają również wystąpienia przeciwko niej do sądu z powództwa cywilnego, jeśli pojawią się dodatkowe koszty związane z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanych.