Pies był głodny i spragniony. Właściciel został ukarany

Wraca znany festiwal filmowy. Wyślij film

Jeszcze tylko do piątku można nadsyłać filmy, by wzięły udział w Festiwalu Kina Offowego FILMOFFO. To 14. edycja wydarzenia i pierwsza po pandemicznej przerwie. Laureaci wyjeżdżają z Opola Lubelskiego ze statuetką Złotego Jeża