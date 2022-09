Znikający obywatele powiatu puławskiego. Przez 10 lat ubyło 8 tysięcy osób

Liczba mieszkańców Polski wynosi obecnie niewiele ponad 38 milionów, co w porównaniu do poprzedniego spisu z 2011 roku oznacza spadek o ponad 475 tysięcy. To tak, jakby z mapy nagle zniknęło miasto wielkości Gdańska. Ten negatywny trend nie ominął Lubelszczyzny, która straciła w tym samym czasie 123 tysiące mieszkańców.

W powiecie puławskim w ciągu dekady ubyło 8005 osób. Obecnie zamieszkuje go prawie 109,5 tys. obywateli, podczas gdy w roku 2011 było ich prawie 117,5 tysiąca. Za niemal 60 proc. tego spadku odpowiada miasto Puławy. Stolicę powiatu w 2011 roku zamieszkiwało prawie 50 tysięcy osób. Dzisiaj populacja liczy zaledwie 45,2 tysiąca. Puławy straciły zatem prawie 4,7 tysiąca osób. To mniej więcej tyle, ile dzisiaj zamieszkuje (łącznie) w Żyrzynie, Baranowie, Wąwolnicy i Janowcu.

Patrząc na dane z ostatniego spisu tracą niemal wszystkie gminy powiatu. Większość z nich zanotowała spadki rzędu kilkuset obywateli. Przykładowo gmina Kazimierz Dolny straciła 609 mieszkańców, miasto i gmina Nałęczów – 581, gmina Końskowola – prawie 500.

Kazimierz Dolny - demografia

Przy Kazimierzu Dolnym warto zatrzymać się dłużej, bo jego podział administracyjny jest dość nietypowy. Chodzi o to, że jego granice oficjalnie obejmują pięć przyległych sołectw - Jeziorszczyznę, Cholewiankę, Dąbrówkę, Okale i Mięćmierz. W całej tej mini-aglomeracji mieszka dzisiaj 3255 osób, ale już w samym mieście, według danych Ratusza - zaledwie około 2,1 tys. W ciągu ostatnich 10 lat, liczba mieszkańców miasta liczonego bez przyległości spadła, ale w nich samych wzrosła i to aż o prawie 560 obywateli. Nie wystarczyło to jednak do odwrócenia spadkowego trendu w całej gminie.

Jedynym pozytywnym wyjątkiem na demograficznej mapie powiatu puławskiego jest gmina wiejska Puławy, która jako jedyna nie zanotowała spadku. Mało tego - od 2011 do 2021 roku zyskała 562 obywateli. Obecnie zamieszkuje ją ponad 12,2 tysiąca osób przewyższając pod tym względem populacje takich miast jak Parczew, Ryki, czy Janów Lubelski.

Bliska zachowania dawnej wielkości była niewielka gmina Janowiec, która w 10 lat straciła zaledwie 25 mieszkańców, czyli 0,7 procenta swojej populacji. Obecnie zamieszkuje ją 3653 osoby. Jeśli aktualny trend zostanie utrzymany, pod względem liczby ludności gmina Janowiec wkrótce może wyprzedzić liczącą dzisiaj zaledwie 30 osób więcej - gminę Baranów.

Populacja gmin powiatu puławskiego

1. Miasto Puławy - 45 267 (49 941 w 2011 roku)

2. Gmina Puławy - 12 203 (11 641)

3. Miasto i gmina Nałęczów - 8751 (9332)

4. Gmina Końskowola - 8 575 (9073)

5. Gmina Kurów - 7436 (7809)

6. Miasto i gmina Kazimierz Dolny - 6412 (7021)

7. Gmina Żyrzyn - 6253 (6593)

8. Gmina Wąwolnica - 4436 (4869)

9. Gmina Baranów - 3683 (4128)

10. Gmina Janowiec - 3653 (3678)

11. Gmina Markuszów - 2921 (3050)