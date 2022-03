Żywność i zabawki dla ukraińskich dzieci. Od puławskich policjantów

Wśród obywateli, którzy zareagowali na potrzebę pomocy napływającym do naszego kraju rodzinom z Ukrainy są policjanci oraz pracownicy cywilni z komendy w Puławach, komisariatu w Kurowie oraz posterunków w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym. W weekend zorganizowali zbiórkę kupując żywność, leki, artykuły higieniczne i opatrunkowe. Pamiętali także o dzieciach, dla których ufundowali maskotki i zabawki.

Skontaktowali się z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami niosącymi pomoc dla uchodźców, by ustalić co jest potrzebne, gdzie i w jakiej ilości. Transport darów z policyjnej zbiórki do potrzebujących dotarł już w poniedziałek. Paczki zostały przekazane w Miejscu Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S12 w Markuszowie, gdzie zajeżdża większość autokarów z uchodźcami zmierzających w stronę Warszawy.

Część policjantów pomaga także po służbie, kiedy w roli wolontariuszy wspiera akcję przekazywania darów dla ukraińskich rodzin.