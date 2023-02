Będą nowe panele fotowoltaiczne. Także na ratuszu

W sumie, samorząd chce zamontować sześć takich mikroinstalacji.

– Pozwolą nam obniżyć zużycie energii elektrycznej z sieci na rzecz tej proekologicznej ze światła słonecznego – mówi Anna Wasak, rzeczniczka Urzędu Miasta. – Poza tym, zmniejszą się też rachunki za prąd – podkreśla rzeczniczka.

Do ogłoszonego przez miasto przetargu stanęło aż 17 firm z całej Polski.

– Obecnie trwa badanie złożonych ofert – dodaje Wasak. Wyprodukowana w ten sposób energia, która nie zostanie skonsumowana przez samorząd, trafia do sieci i jest później kompensowana w rozliczeniu na fakturze.

W budżecie miasta na ten cel zabezpieczono 800 tys. zł i wszystkie złożone oferty spełniają to kryterium cenowe.

– Cieszę się, że fotowoltaika będzie w mieście rozbudowana, ale mam obawy i sygnalizuję, by odbiór instalacji był mocno nadzorowany – zaznacza radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). – Chodzi o to, aby nie powtórzyła się sytuacja z realizacją projektu „Słoneczna Alternatywa dla Radzynia” – ostrzega radna.

W 2018 roku u mieszkańców zamontowano 78 sztuk takich instalacji. Zdaniem Lecyk, w niektórych urządzeniach brakowało m.in. wyłączników różnicowo–prądowych, zabezpieczeń po stronie prądu zmiennego oraz modułu Wi–Fi, umożliwiającego monitoring instalacji. Ale wykonawca, firma Antinus przeprowadziła przegląd serwisowy i tylko w dwóch przypadkach stwierdziła wówczas błędy w działaniu inwerterów, które następnie zostały przekazane do producenta.

Z kolei, w 2021 roku, już w ramach innego projektu, u mieszkańców zamontowano jeszcze 30 takich instalacji. Przypomnijmy, że kilka lat temu samorząd rozpoczął wymianę starego oświetlenia ulicznego sodowego na ledowe, również w ramach oszczędności.

– Obecne koszty oświetlenia to 30 proc. zużycia wcześniejszego, a to oznacza ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie – podkreślają urzędnicy.