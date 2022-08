Wypadek w polu. Dwaj koledzy są poważnie ranni

– Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że dwaj koledzy w wieku 18 i 22 lat w piątkowy wieczór spotkali się by wspólnie pojeździć motocyklami crossowymi po polu uprawnym w miejscowości Zabiele – informuje starszy aspirant Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Niestety podczas jazdy doszło do wypadku. – Obaj z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Od mężczyzn została pobrana krew do badań w celu ustalenia stanu trzeźwości – dodaje Piotr Mucha.

Funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Apelują też do kierowców jednośladów o ostrożność i rozwagę.

W weekend na terenie powiatu radzyńskiego dosżło także do śmiertelnego wypadku, w którym zginąła 17-letnia motocyklistka.