Kopniaki i pięści na deser biesiady. Gospodarz w szpitalu

O czwartkowym zdarzeniu, które zakończyło się zatrzymaniem 34-letniego mężczyzny i 41-letniej kobiety policja poinformowała dzisiaj.

Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów w Radzyniu Podlaskim znaleziono mężczyznę z bardzo poważnymi obrażeniami ciała. Poszkodowany trafił do szpitala. Natomiast mundurowi zajęli się wyjaśnieniem okoliczności, w których został poturbowany.

Ustalili, że feralnego dnia w domu 49-latka odbyła się impreza zakrapiana alkoholem. W trakcie biesiady doszło do sprzeczki, w efekcie której 34-latek i 41-latka bili i kopali po całym ciele kompana od kieliszka.

- Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali sprawców tego zdarzenia, którzy trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzut i przyznali się do winy. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności - informuje podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.