"Osoby spoza ekosystemu" powołane bez konkursu. Nowe szefowe ważnych instytucji

W październiku rezygnację złożyła Grażyna Kratiuk, która miejską biblioteką publiczną kierowała od 2015 roku. O powodach nie chciała jednak mówić. Zaledwie kilka dni później, burmistrz Jakub Jakubowski już znalazł jej następczynię. To Ewa Dąbrowska, która od 2022 roku była szefową gminnej biblioteki w Milanowie, a wcześniej w Podedwórzu.

Na razie, stosownym zarządzeniem burmistrz powierzył jej to stanowisko do końca stycznia 2025 roku.

Również Radzyńskim Ośrodkiem Kultury pokieruje kobieta. To Marta Sidorowicz, która w ostatnich wyborach startowała, ale bez sukcesu, do rady miasta z komitetu burmistrza.

W swojej wyborczej ulotce pisała o sobie tak: „ukończyłam studia magisterskie na wydziale chemii UMCS w Lublinie, podyplomowe na kierunku zarządzanie na WSPiA w Lublinie oraz licencjackie — technik dentystyczny. Pracuję na stanowisku menadżera”. Nowa dyrektor nie ma doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kulturą. Ale Jakubowski wierzy, że obie panie wniosą „odświeżenie i zmiany”. -Powołałem osoby spoza ekosystemu ROK i biblioteki. Kierowałem się doświadczeniem zebranym w ciągu ostatnich miesięcy oraz obserwacjami z lat poprzednich- przekonuje. – Panie mają chęć aktywnie działać, znam je, ufam i wiem, że pomogą dokonać zmian. Mają motywację, są zaangażowane, pełne energii i pomysłów. Chcą pomóc miastu i tym placówkom- zapewnia burmistrz.

Od maja ośrodkiem kultury kierował Tomasz Młynarczyk. To znany radzyński fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest założycielem Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”. Poprzedni szef ROK-u, Robert Mazurek (PiS) zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. - Tomasz Młynarczyk zostaje w zespole. Będzie, jak sądzę, jego filarem. Przez lata odpowiadał za animowanie działań związanych z fotografią, dokumentację wydarzeń i tak pozostanie- obiecuje Jakubowski. Zapowiada jednocześnie, że fotografia w Radzyniu będzie jeszcze bardziej widoczna. - Czy zmaterializuje się to w postaci festiwalu, warsztatów, publikacji czy jeszcze w innej formie to już kwestia pomysłów i kierunków działania, na jakie zdecyduje się ROK pod kierownictwem nowej pani dyrektor- zaznacza burmistrz.