PSW otworzy filię w Radzyniu Podlaskim?

Pierwsze zapowiedzi o takich planach padły już w lipcu. Zajęcia mają się odbywać w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II.

– Pod koniec października gościliśmy u nas rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Coraz bardziej konkretyzują się przygotowania do tego, by w przyszłym roku uruchomić filię uczelni w Radzyniu Podlaskim – zaznacza starosta.

Wiadomo, że studenci do wyboru będę mieli dwa kierunki: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. – Będą to studia licencjackie w trybie stacjonarnym – zaznacza Niebrzegowski.

Samorząd będzie musiał postarać się o dostosowanie niektórych szkolnych pomieszczeń. – PSW przedstawiła nam, jakie warunki powinniśmy spełnić, by wniosek złożony do ministerstwa był skuteczny – tłumaczy starosta.

Na pewno, odpowiedniej aranżacji wymagać będą pracownie biologiczna i chemiczna, tak by służyły zajęciom praktycznym. – Poniesieniemy pewne koszty, ale nie będą one wielkie, a odbędzie się to z korzyścią również dla uczniów naszej szkoły średniej – uważa Niebrzegowski.

Ideę chwali opozycyjny radny Jakub Jakubowski (Nasz Powiat). – To kierunek, którym powinniśmy iść. Trzeba to jak najszerzej promować, tak by młodzi ludzie również z okolicznych powiatów tu przyjeżdżali – zauważa radny.

Z kolei, bialska uczelnia zaznacza tylko, że „uruchomienie studiów do długa procedura” i na razie nie podaje szczegółów. Kilka lat temu PSW uruchomiła swój zamiejscowy wydział w Terespolu, ale pomysł nie wypalił, bo nie było chętnych.