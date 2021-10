Radzyń Podlaski. Dwie osoby ranne, roztrzaskane audi i fiat

„Jesteście genialnymi nauczycielami”. Medale dla najlepszych wręczone

– To jest nadzieja na to, że podopieczni przez Was zainspirowani będą chcieli zdobywać wiedzę i umiejętności, będą kształtować u siebie postawy, które będą ich prowadzić do dalszych sukcesów edukacyjnych i godnego dorosłego życia – mówił wojewoda lubelski, przyznając odznaczenia nauczycielom.