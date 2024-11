KGW Stawki – nie tylko bawi, ale także uczy

Obecnie koło liczy 34 aktywne członkinie, a mają od 25 do 80 lat. To pokazuje, że koło łączy pokolenia i tworzy przestrzeń do rozwoju i współpracy. Coraz organizują różnorodne kursy i szkolenia, które odbywają się zarówno na miejscu, jak i podczas wyjazdów edukacyjnych połączonych ze zwiedzaniem urokliwych zakątków. Pozwala im to poszerzać wiedzę, nawiązywać nowe znajomości i wzbogacać doświadczenia. Jednym ze znaczących przedsięwzięć był autorski, czterodniowy projekt mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom u dzieci od komputerów i telefonów. Projekt ten zyskał duże uznanie i podkreślał troskę koła o przyszłość młodego pokolenia.

– Nasza działalność Koła Gospodyń Wiejskich nie ogranicza się tylko do edukacji – z dumą reprezentujemy gminę Włodawa i wieś Stawki podczas festynów, imprez kulturalnych i dożynek, promując tradycję i współczesne osiągnięcia. Współpracując z radnym i sołtysem, corocznie organizujemy choinkę dla dzieci, połączoną z obchodami Dnia Babci i Dziadka. To wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ łączy pokolenia i tworzy niezapomniane wspomnienia – mówi Elżbieta Zalewska, przewodnicząca KGW w Stawkach.

Do innych sukcesów KGW Stawki możemy zaliczyć organizację festynu edukacyjnego „Ratujmy razem”, podczas którego dowiedzieć się możemy nie tylko jak udzielać pierwszej pomocy, ale także jak zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych, tj. pożar, wypadek, itp.

Mottem koła jest „Kto jak nie my?” – ta idea od lat im przyświeca i dzięki temu członkinie rozwijają się i działają na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dzięki wspólnym wysiłkom członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Stawkach osiągnęły wiele sukcesów, z których mogą być niezwykle dumne. Koło to przestrzeń, w której zawsze można liczyć na wzajemne wsparcie – wystarczy jedno hasło, by wszystkie członkinie stawały na wysokości zadania.