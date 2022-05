Mieszkańcy bloków wokół najsłynniejszego pola w Lublinie przecierają oczy. Co tu teraz będzie?

Na twarz i do picia

Wracając do konopi włóknistych, inaczej przemysłowych, ich uprawa jest – jak zapewnia prezes – jak najbardziej legalna i bezpieczna. – W tej odmianie nie występuje THC, która jest substancją psychotropową i jej obrót podlega nadzorowi. Mamy certyfikowane nasiona i zezwolenie na uprawę od prezydenta miasta Lublin. Konopie włókniste są wyłączone z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i nawet jak ktoś zerwie kilka lisków, nie będą one działać odurzająco – podkreśla Szymon Włodarczyk.

Odmiana ta idealnie nadaje się do uprawy na zewnątrz, bo jest bardziej wybujała (dorasta do 4,5 metra wysokości), jest mało wymagająca, nie trzeba jej nawadniać i ponieważ szybko rośnie, to świetnie zagłusza chwasty, co eliminuje konieczność jej opryskiwania. Przy Jantarowej ziarno trafiło już do gleby. Wykiełkuje w ciągu 2 tygodni, a na żniwa przyjdzie czas już w sierpniu.

Prezes Hemplabu zapewnia, że nie było problemu z przekonaniem najsłynniejszego rolnika w Lublinie, by oddał ziemie w dzierżawę pod taką właśnie uprawę. – Od początku mówiliśmy, jaki mamy pomysł, a ponieważ on zna konopie, więc nie miał nic przeciwko. Pokryliśmy koszty wiązane z wcześniejszym obsianiem pola rzepakiem – dodaje prezes Włodarczyk. Na reszcie pola, po drugiej stronie drogi, wciąż można podziwiać żółte łany, bo trzeba wiedzieć, że rzepak to teraz wyjątkowo drogie zboże, którego cena za tonę dochodzi do 4 tys. zł, a Lubelskie to krajowy lider jego produkcji.

A co powstanie z konopi? – Chcemy z nich wydobyć substancje aktywne takie jak terpeny, czy kannabigerol (olejek CBG działający m.in. przeciwzapalnie czy przeciwnapięciowo – red.), które mogą być wykorzystane w przemyśle kosmetycznym czy spożywczym. Sprawdzimy, jaki będzie potencjał tej odmiany, czy łatwo się można pozyskiwać potrzebne nam substancje i czy powstałe produkty są stabilne.

To nie pierwsza uprawa konopi włóknistych spółki. Hemplab w województwie dzierżawi ok. 50 ha, a największą hodowlę ma w Mazanowie w gminie Józefów nad Wisłą.

Czy marihuana zawierająca THC powinna być w Polsce dozwolona na tzw. użytek własny? – Już w tej chwili mamy możliwość legalnie kupić na receptę marihuanę medyczną. A patrząc na to, co się dzieje w USA, to myślę, że nasze prawo będzie się liberalizowało. Bo nie uważam, że konopie inne niż włókniste są bardziej niebezpieczne niż alkohol.