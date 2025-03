Gladiator II: Kiedy premiera w SkyShowtime? (wideo)

Pierwsze informacje o nowym Gladiatorze budziły sporo obaw. W końcu film z 2000 roku zdobył pięć Oscarów i masę innych nagród oraz nominacji, ale przede wszystkim zdobył serca widzów.

Ridley Scott miał bardzo trudne zadanie. To samo można powiedzieć o aktorach, którzy musieli „zastąpić” Russella Crowe'a czy Joaquina Phoenixa.

Gladiator II do kin trafił pod koniec listopada minionego roku. Opinie zbierał różne: na imdb dorobił się oceny 6,5 na 10. Na portalu Filmweb: 6,2. Była też tylko jedna nominacja do Oscara (za kostiumy).

Wyniki w box office były lepsze; w kinach na całym świecie film zarobił 462 180 717 dolarów.

Co nas czeka w filmie Gladiator II?

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci uwielbianego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja. Kiedy jego państwo zostaje podbite przez Cesarstwo rządzone żelazną pięścią przez dwóch tyranów, zmuszony jest walczyć w Koloseum...

W filmie występują też Pedro Pascal (The Last of Us, Narcos, Mandalorian), Joseph Quinn (Stranger Things, Ciche miejsce: Dzień pierwszy), Denzel Washington (Płoty, Lot, Księga ocalenia), Derek Jacobi i Connie Nielsen.

Za fabułę odpowiadają Peter Craig i David Scarpa, a postaci stworzył David Franzoni. Autorem scenariusza jest David Scarpa. Reżyserem jest Ridley Scott.

Gladiator II będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 16 maja.