Jennifer Lopez w Polsce. Ile kosztują bilety? (wideo)

Jennifer Lopez odwiedzi Polskę w ramach trasy Up All Night Live in 2025. W Warszawie jej fani mogą spodziewać się show pełnego układów tanecznych i największych przebojów. A tych ostatnich Jennifer Lopez trochę się już uzbierało. Piosenkarka, ale też tancerka i aktorka może się pochwalić ponad 80 milionami sprzedanych płyt. Do tego ponad 15 miliardów odtworzeń utworów w serwisach streamingowych i blisko 28 milionów słuchaczy miesięcznie tylko na Spotify.

Jennifer Lopez jest też jedyną artystką w historii, która jednocześnie zdobyła szczyty list przebojów muzycznych i box office’u. Jej filmy zarobiły na całym świecie ponad 3 miliardy dolarów.

Jej dwa ostatnie filmy dla Netflixa – Atlas i The Mother trafiły na pierwsze miejsce w globalnym rankingu platformy. A w tym roku najnowszy film Unstoppable zadebiutował na 1. miejscu globalnego rankingu Amazon Prime Video.

Jennifer Lopez już była w Polsce; w ramach trasy „Dance Again World Tour” w 2012 roku.

– Koncert Jennifer Lopez na PGE Narodowym to będzie bez wątpienia jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych tego roku. Fani mogą spodziewać się spektakularnego widowiska z imponującą choreografią, niezapomnianymi przebojami i energetycznym show. Mam w pamięci koncert JLo w 2012 roku w Gdańsku, gdzie artystka była perfekcyjna w każdym momencie występu na scenie. Tegoroczny koncert na pewno nie będzie mniej zjawiskowy – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenie.

Bilety trafiły dziś (9 kwietnia) do sprzedaży. Ceny zaczynają się od 675,80 złotych, a kończą na 1035,50 złotych. Więcej na stronie biletyserwis.pl