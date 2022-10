Program TV 14-16 października 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 14 października:



Dersu Uzała, reż. Akira Kurosawa, TVP Kultura, godz. 21.35



Legendarny japoński twórca Akira Kurosawa, w 1975 roku nakręcił film wyjątkowy w jego dorobku, bo zrealizowany w koprodukcji z ZSRR na podstawie książki Vladimira Arsenyeva i z rosyjską obsadą. To historia kirgiskiego myśliwego, którego poznaje wspomniany Arsenyev. Doświadczony Gold staje się dla rosyjskiego badacza nauczycielem i przyjacielem. Film otrzymał Oscara.



Ant-Man i Osa, reż. Peyton Reed, Polsat, godz. 22.05



Druga część przeboju Marvela o drobnym złodziejaszku, który dzięki nowoczesnej technologii, może zmniejszać się do rozmiarów mrówki. Tym razem wraz z przyjaciółką, Osą, próbuje odkryć tajemnice przeszłości doktora Hanka Pyma i Hope van Dyne. Film rozgrywa sie pomiędzy wydarzeniami z innych hitów Marvela: "Avengers Wojna bez granic" oraz "Koniec gry".



Jutro nie umiera nigdy, reż. Roger Spottiswoode, TVP 1, godz. 22.15



Szalony magnat medialny Elliot Carver chce wywołać wojnę między Wielką Brytanią a Chinami, tylko agent James Bond może go powstrzymać. Kolejna odsłona przygód brytyjskiego agenta z udziałem Pierce’a Brosnana. W rolę jego przeciwnika wciela się Jonathan Pryce.



Sobota, 15 października:



Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, reż. Peter Jackson, TVN Siedem, godz. 20



Amazon Prime właśnie zakończył emisję pierwszego sezonu najdroższego serialu w dziejach telewizji - "Pierścieni Władzy" na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena. Tych, którzy śledzili rozgrywającą się w Śródziemiu historię z zainteresowaniem, TVN Siedem zachęca do pozostania w tym świecie, rozpoczynając emisję kultowego "Władcy Pierścieni".



Ikar. Legenda Mietka Kosza, reż. Maciej Pieprzyca, TVP 1, godz. 21.35



Twórca "Chce się żyć" ponownie nawiązał współpracę z Dawidem Ogrodnikiem. Tym razem panowie przedstawili historię wirtuoza fortepianu, Mietka Kosza, któremu oszałamiająca kariera nie dała szczęścia. Bohater w każdej nowo poznanej kobiecie próbuje odnaleźć bezgraniczną miłość i oddanie, którego doświadczył w dzieciństwie od swojej matki.



Nietykalni, reż. Olivier Nakache / Éric Toledano, TVP, godz. 21.45



Jedna z najlepszych europejskich komedii ostatniej dekady, a przy tym światowy fenomen, który zarobił blisko pół miliarda dolarów. Sparaliżowany milioner zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Wzruszająca historia o przyjaźni oraz zderzeniu dwóch całkowicie odrębnych światów.



Niedziela, 16 października:



Piękna i Bestia, reż. Bill Condon, Polsat, godz. 10.45



Aktorska wersja kultowego przeboju Disneya. Bella gotowa jest zamieszkać w zamku potwora, aby ratować ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna rodzić się uczucie. Jednocześnie o rękę Belli zabiega przystojny myśliwy Gaston. W filmie wystąpili Emma Woatson i Dan Stevens.



Król Artur, Antoine Fuqua, TV4, godz. 20



Rzymski generał Artur i jego rycerze otrzymują ostatnią misję do spełnienia. Podczas wyprawy odbijają z rąk nieprzyjaciela młodą Ginewrę, która jest królową Piktów. W obsadzie znaleźli się m.in. Clive Owen, Keira Knightley, Mads Mikkelsen i Ray Winstone.



Drive, reż. Nicolas Winding Refn, TV Puls, godz. 23.55



Bezimienny kierowca postanawia pomóc mężowi swojej sąsiadki w anulowaniu długu u groźnych bandytów. Stylowa produkcja, która zaraz po premierze została okrzyknięta mianem kultowej. Z pewnością pomogła jej w tym Złota Palma na festiwalu w Cannes oraz nominacja do Oscara. Film przyniósł również uznanie Ryanowi Goslingowi.