Program TV 25-27 lutego 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 25 lutego:



Magiczne drzewo, reż. Andrzej Maleszka, TVP Kultura, godz. 16.55



Propozycja dla młodszych widzów na podstawie bestsellerowej serii książek Andrzeja Maleszki, który także odpowiada za reżyserię filmu. Trójka rodzeństwa znajduje krzesło spełniające życzenia. Korzystając z właściwości przedmiotu, dzieci rozpoczynają poszukiwania swoich rodziców.



Godzilla, reż. Gareth Edwards, TVN, godz. 20.10



Film, który zapoczątkował nowe kinowe uniwersum potworów, w którym dochodzi m.in. do starć kultowych Godzilli i King Konga. W tej produkcji mamy do czynienia z reaktywacją historii Godzilli - w formie zrealizowanego z rozmachem filmu przygodowego. W obsadzie m.in. Bryan Cranston, Elizabeth Olsen i Aaron Taylor-Johnson.



Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, TVN Siedem, godz. 21



Jeden z najgłośniejszych filmów muzycznych ostatnich lat. Bradley Cooper i Lady Gaga opowiadają o romansie między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką. Film zdobył jednego Oscara za utwór "The Shallow", ale nominowany był do statuetki aż w 8 kategoriach.



Sobota, 26 lutego:



Naprzód, reż. Dan Scanlon, Polsat, godz. 20



Dwóch braci próbuje sprowadzić na ziemię drugą połowę ciała swojego ojca, gdyż nieudane czary powodują, że pojawia się tylko od pasa w dół. To jeden z najnowszych animowanych przebojów studia Disney Pixar.



Robin Hood, reż. Ridley Scott, TVN Siedem, godz. 20



Twórca "Gladiatora" w swoim stylu przedstawia historię legendarnego średniowiecznego banity, próbując dodać jej realizmu. Russell Crowe odgrywa rolę tytułowego łucznika z armii Ryszarda Lwie Serce. Gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii, zostaje wyjęty spod prawa. Na ekranie zobaczymy także m.in. Cate Blanchett, Maxa Von Sydowa i Oscara Isaaca.



W starym, dobrym stylu, reż. Zach Braff, TVN, godz. 20.10



Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin w filmie o trzech zdesperowanych emerytach, którzy decydują się na przestępczy krok. Chcą napaść na bank, który pozbawił ich oszczędności. Produkcja zrealizowana w konwencji komedii kryminalnej, stoi przede wszystkim znakomitą obsadą. Na ekranie pojawiają się też inne gwiazdy, takie jak Ann-Margaret, Christopher Lloyd czy Matt Dillon.



Niedziela, 27 lutego:



Eskorta, reż. Peter Berg, TV Puls, godz. 20



Agent elitarnej jednostki CIA otrzymuje zadanie przejęcia ważnego informatora i przewiezienia go przez 22 mile niebezpiecznego terytorium. Widowisko akcji z Markiem Wahlbergiem w roli głównej.



Han Solo: Gwiezdne wojny - historie, reż. Ron Howard, Polsat, godz. 22.20



Jeden ze spin-offów kultowej serii "Gwiezdne wojny". Film opowiada o początkach działalności młodego przemytnika, Hana Solo, który odegrał kluczową rolę w późniejszych losach galaktyki. W tę rolę wcielił się tutaj mało znany Alden Ehrenreich, a na ekranie towarzyszy mu m.in. gwiazda "Gry o Tron" - Emilia Clarke.



Grace księżna Monako, reż. Olivier Dahan, TVP 1, godz. 22.25



Nicole Kidman w roli Grace Kelly - gwiazdy filmowej z Filadelfii, która została żoną Księcia Monako Rainera. Film przedstawia ich związek oraz spór księcia z Charlesem De Gaulle'em na temat prawa podatkowego i ocalenia Monako. W obsadzie znaleźli się również m.in. Tim Roth i Paz Vega.