Program TV 27-29 stycznia 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 27 stycznia:



Efekt motyla, reż. J. Mackye Gruber, Eric Bress, Stopklatka TV, godz. 20



Thriller z elementami science fiction. Grany przez Ashtona Kutchera bohater odkrywa, że nawet najdrobniejsza zmiana w przeszłości ma kolosalny wpływ na teraźniejszość. W rezultacie przeżywa różne warianty swojego życia. W obsadzie także m.in. Amy Sart i William Lee Scott.



Absolwent, reż. Mike Nichols, TVP Kultura, godz. 20



Klasyk z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Absolwent college'u nawiązuje romans ze starszą sąsiadką. Wkrótce zakochuje się w jej córce. Film w 1968 roku został nagrodzony Oscarem za najlepszą reżyserię.



Czarna Pantera, reż. Ryan Coogler, Polsat, godz. 21.05



Film z uniwersum Marvela ukazujący losy księcia T'Chalii z fikcyjnego kraju Wakandy. Bohater przywdziewa kostium Czarnej Pantery po tym, jak jego ojciec zostaje podstępnie zamordowany. W rolę tytułową wcielił się nieżyjący już Chadwick Boseman. Wkrótce na ekrany kin trafi druga część widowiska.



Sobota, 28 stycznia:



Rocky Balboa, reż. Sylvester Stallone, TV Puls, godz. 20



Szósta część przygód legendarnego pięściarza Rocky’ego Balboy. Stallone powrócił do tematu po 16 latach przerwy. Jego bohater jest obecnie wdowcem i nie umie poradzić sobie z nawiązaniem kontaktu ze swoim synem. Niespodziewanie aktualny mistrz świata w boksie rzuca mu wyzwanie. 50-letni Rocky wznawia treningi, by stoczyć ostatnią walkę w swojej karierze.



Pełnia życia, reż. Andy Serkis, TVP Kultura, godz. 20



Znany z wcielania się w generowane komputerowo postaci Golluma z "Władcy Pierścieni" czy Cezara z "Planety Małp" Andy Serkis, tym razem jako reżyser przedstawia biograficzny melodramat o losach Robena Cavendisa, którego wyniszczająca choroba przykuwa Robina do szpitalnego łóżka, a w końcu doprowadza do paraliżu.



Pompeje, reż. Paul W.S. Anderson, TVP 1, godz. 21.35



Historia gladiatora Milo, który w Pompejach bierze udział w igrzyskach na cześć senatora odpowiedzialnego za śmierć jego rodziny. Niespodziewanie dochodzi do przebudzenia wulkanu Wezuwiusz. Widowisko od twórcy "Resident Evil" ze znanym z "Gry o Tron" Kitem Harringtonem w roli głównej.



Niedziela, 29 stycznia:



Cast Away: Poza światem, reż. Robert Zemeckis, TV Puls, godz. 17



Słynny film Roberta Zemeckisa, twórcy "Forresta Gumpa". Także i tutaj w rolę główną wciela się Tom Hanks, który za swój występ otrzymał nominację do Oscara. Aktor gra inżyniera firmy kurierskiej, który w wyniku katastrofy samolotu trafia na bezludną wyspę.



Czarny mercedes, reż. Janusz Majewski, TVP Kultura, godz. 20



Akcja kryminału rozgrywa się w Warszawie, w 1939 roku. Nadkomisarz Rafał Król próbuje rozwikłać sprawę tajemniczego zabójstwa żony szanowanego adwokata Karola Holzera. Kolejne tropy mnożą podejrzenia i ujawniają głęboko skrywane sekrety zmarłej oraz niejasne powiązania jej męża z wysoko postawionym oficerem SS.



Londyn w ogniu, reż. Babak Najafi, TVN, godz. 20.15



Terroryści planują największy w historii zamach. O losach zachodniej cywilizacji mogą zadecydować umiejętności jednego człowieka. Film kontynuuje losy bohaterów znanych z filmu "Olimp w ogniu" z 2013 roku. W swoich rolach powracają Gerard Butler i Morgana Freeman.