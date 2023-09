Program TV 8-10 września 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 8 września:

Teściowie, reż. Jakub Michalczuk, TVN, godz. 20

Komediowy przebój w gwiazdorskiej obsadzie. To opowieść o konfrontacji dwóch drastycznie odmiennych rodzin, które stają w obliczu odwołanego ślubu swoich bliskich. Chociaż nie dochodzi do ślubu, wszyscy spotykają się na sali weselnej, a między rodzicami niedoszłych państwa młodych dochodzi do konfliktu. Na ekranie brylują Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz.

I Bóg stworzył kobietę, reż. Roger Vadim, TVP Kultura, godz. 20.05

Brigitte Bardot jako 18-letnia sierota, która pracuje w modnym kurorcie Saint-Tropez. Interesuje się nią bogaty właściciel jachtu, jednak dziewczyna podkochuje się w pewnym mechaniku. Między całą trójką rozgrywa się romantyczna gra. U boku popularnej aktorki wystąpili Jean-Louis Trintignant oraz Curd Jürgens.

Historia jednej zbrodni, reż. Mariusz Pilis, TVP 1, godz. 21.30

TVP zaprezentuje premierowo dokument ukazujący tragiczne losy rodziny Ulmów, która w czasie wojny została wymordowana za pomoc rodzinom żydowskim. O tej straszliwej zbrodni opowiada Mariusz Pilis, twórca takich filmów jak "Zapach Raju" czy "Bunt stadionów".

Sobota, 9 września:

Niezniszczalni, reż. Sylvester Stallone, TV Puls, godz. 20

Grupa najemników otrzymuje zadanie obalenia dyktatora jednego z południowoamerykańskich państw. Wyruszają na samobójczą misję. Film zrealizowany w stylu klasycznego kina b-klasy zasłynął zebraniem na ekranie licznych gwiazd z VHS-owych przebojów lat 80, m.in. Sylvestra Stallone'a, Arnolda Schwarzeneggera, Erika Robertsa, Jeta Li, Dolpha Lundgrena czy Mickeya Rourke'a. Wkrótce na ekrany kin trafi już czwarta odsłona serii.

Furia, reż. David Ayer, TVP 1, godz. 21.30

Widowiskowa opowieść o załodze amerykańskiego czołgu, która wyrusza za linię frontu w celu obrony alianckich linii zaopatrzenia. Brad Pitt, Jon Bernthal i Shia LaBeouf w niezwykle brutalnym filmie, zachwycającym również sekwencjami bitewnymi z udziałem czołgów.

Kac Vegas w Bangkoku, reż. Todd Phillips, TVN, godz. 21.40

Druga odsłona kultowej komedii. Tym razem przyjaciele Phil, Stu, Alan i Doug ruszają w podróż do Tajlandii na ślub tego drugiego. Spokojny wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli. Powtórka z rozrywki, ale w ciąż zabawna - na ekranie brylują Bradley Cooper i Zach Glifanakis.

Niedziela, 10 września:

Gru, Dru i Minionki, reż. Kyle Balda, Pierre Coffin, TVN Siedem, godz. 14.50

Familijny przebój będący kolejną częścią serii zapoczątkowanej przez film "Jak ukraść Księżyc". Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić. Na ekranie powracają popularne żółte stworki, czyli tytułowe Minionki.

Planeta Singli 3, reż. Sam Akina, Michał Chaciński, TVN, godz. 16.50

Ania i Tomek planują wesele na wsi u rodziny mężczyzny. Niespodziewany przyjazd ojca pana młodego jeszcze bardziej wszystko komplikuje. Trzecia, ostatnia, część komediowego przeboju z Agnieszką Więdłochą i Maciejem Stuhrem. W obsadzie znaleźli się także m.in. Bogusław Linda i Danuta Stenka.

Bohemian Rhapsody, reż. Bryan Singer, TVP Kultura, godz. 20

Biograficzna opowieść o drodze do sukcesu słynnej grupy Queen. Kluczową rolę w filmie odgrywa lider formacji, Freddie Mercury, w rolę którego wcielił się na ekranie Rami Malek. Aktor za swoją kreację został uhonorowany Oscarem, Złotym Globem oraz innymi prestiżowymi nagrodami.