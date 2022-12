Budżet 2023 powiatu ryckiego. Drogi, most, saunarium i deficyt

Dzięki otrzymaniu rządowego wsparcia na szereg inwestycji, władze powiatu ryckiego potrzebują znacznej ilości środków na wkład własny. Spięcie budżetu bez nowego kredytu okazało się niemożliwe. Zarząd powiatu w 2023 roku liczy na ponad 111 mln zł dochodów przy wydatkach przekraczających 125 mln zł. Deficyt, który przekroczy 14 mln zł, zostanie pokryty 12-milionową pożyczką oraz wolnymi środkami z bieżącego rachunku.

Wśród wszystkich wydatków najwięcej, bo aż 58,5 zł pochłoną planowane inwestycje. Znaczna część z tej sumy, która stanowi ponad połowę budżetu, trafi na przebudowę i remonty dróg. Same tylko dwa odcinki Dąbia-Zalesie i Dąbia-Ownia-Wylezin będą kosztowały prawie 22 mln zł. Do tego trzeba doliczyć remont odcinka z Wylezina do Kłoczewa (4,8 mln zł), drogę w Paprotni (3,7 mln zł), czy nowy most w Ogonowie (2,7 mln zł).

To nie wszystko. Powiat planuje także warty 7,4 mln zł projekt tzw. poprawy infrastruktury drogowej w takich wioskach jak:

• Wrzosówka

• Wojciechówka

• Sobieszyn

• Zawitała

• Bazanów Stary

• Huta Zadybska.

W ramach zadania nowa nawierzchnia pojawi się też na ul. Sadowej w Rykach oraz Spacerowej w Dęblinie. Przy tej ostatniej zaplanowano nowy chodnik i ścieżkę rowerową. W drugim etapie tego samego projektu przewidziano warte 4 mln zł roboty drogowe w Janopolu i Stężycy. Osobnym zadaniem jest naprawa odcinka biegnącego przez Stare Zadybie i Wolę Zadybską (3,8 mln zł).

Wśród pozostałych zadań warto wymienić oszacowany na 5,1 mln zł projekt przebudowy ryckiej pływalni. Obiekt ma zostać powiększony o saunarium z dwoma saunami suchymi i jedną mokrą. Wewnątrz pojawi się także tężnia solankowa, grota solna i pomieszczenia do masaży. Zaplanowano również remont elektryki, w tym wymianę agregatu w ryckim szpitalu (652 tys. zł).

Pozostałe wydatki to głównie oświata (25 mln zł), administracja (9,3 mln zł), utrzymanie straży pożarnej (6,4 mln zł), pomocy społecznej (3,6 mln zł), a także obsługa zadłużenia (2,4 mln zł). Jednym z tańszych zadań będzie utrzymanie transportu zbiorowego, na który trafi łącznie 352 tys. zł. Chodzi o dotacje dla poszczególnych gmin. Największą, blisko 200-tysięczną, otrzyma gmina Ryki.