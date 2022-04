Łzy matki zmarłego mężczyzny. Sądowy finał tragicznej bójki przed barem

– Już po północy Michał B. podszedł jako pierwszy do stojącego na dworze Jakuba P., chwycił go za ramię i w sposób wulgarny zmierzał do zainicjowania zajścia – tłumaczyła sędzia Kasprowicz. – W reakcji, oskarżony uderzył go, jak to obrazowo określał on i świadkowie, otwartą dłonią z tzw. liścia. W reakcji na to pokrzywdzony zamachnął się.

Nie trafił, ale Jakub P. wyprowadził w odpowiedzi cios pięścią. Mężczyzna przewrócił się uderzając potylicą w betonową, ażurową kostkę.

Po zdarzeniu sprawca nie uciekł. Próbował udzielać pierwszej pomocy. Jako jedyny podszedł do interweniujących policjantów i opowiedział im o okolicznościach zajścia.

– To zdarzenie przeżywał i przeżywa do dzisiaj – podkreślała sędzia dodając, że Jakub P. wielokrotnie przepraszał za to, co zrobił, a matka Michała B. te przeprosiny przyjęła.

Wyrok jest nieprawomocny.