Poszukiwania na Wieprzu. Na brzegu były rzeczy 20-letniego studenta

Zamość. Bezdomni nie mogli nocować w schronisku. Powodem nie był remont placówki

Nocleg pod gołym niebem, pod balkonem, w pustostanie, w cudzym samochodzie, kątem u kogoś to dla nich właściwie nic nadzwyczajnego. Na jedną noc, z czwartku na piątek, bezdomni z zamojskiego schroniska im. św. Brata Alberta, którzy na co dzień mają tutaj dach nad głową, znów musieli szukać sobie miejsca do spania na własną rękę.