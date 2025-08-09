18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.
28 sierpnia podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego czeka pierwszy przedsezonowy sparing, w którym zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Nazajutrz wicemistrzowie Polski zagrają we Wrocławiu z tamtejszym WKS Śląskiem.
W dniach 5-6 września „czerwono-czarni” wezmą udział w meczach kontrolnych w Krośnie, gdzie zagrają z beniaminkiem Orlen Basket Ligi, czyli miejscowym Miastem Szkła oraz z czeskim Basketem Brno. Ostatnie spotkania towarzyskie zaplanowano w drugi weekend września. Wówczas w Lublinie odbędzie XV Memoriał Zdzisława Niedzieli. W turnieju, oprócz gospodarzy wystąpią Anwil Włocławek, Dziki Warszawa oraz MKS Dąbrowa Górnicza. 20 września PGE Start rozegra pierwszy mecz o stawkę w nadchodzącej kampanii, którym będzie ćwierćfinał eliminacji Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie UCAM Murcia CB z Hiszpanii.