Lublin świętuje 107. rocznicę odzyskania niepodległości

Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada na mieszkańców Lublina czeka wiele patriotycznych atrakcji. Obok koncertu, odsłonięcia muralu i okolicznych miejskich iluminacji nie zabraknie również momentów bardziej oficjalnych.
Miejskie obchody rozpoczną się o godz. 9 tradycyjną, uroczystą sesją Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie, po mszy świętej w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej (ok. godz. 11–11.30), uczestnicy przejdą na Plac Litewski. Tam odbędzie się m.in. uroczysty apel z udziałem wojskowej kompanii honorowej, defilada oraz złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przemarsz zaplanowano ulicami: Królewska – Plac Króla Władysława Łokietka – Krakowskie Przedmieście (deptak) – Plac Litewski.
W niepodległościowe świętowanie włączają się również lokalne instytucje i organizacje. Baobab zaprasza na spotkanie poświęcone polszczyźnie – językowi jako wyrazowi tożsamości narodowej.
11 listopada odbędzie się także 10. Bieg Niepodległości w Ogrodzie Saskim, w którym wezmą udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Zapisy na to wydarzenie już się zakończyły. Na chętnych czeka natomiast miejska gra terenowa „Śladami Niepodległej” oraz spacer tematyczny „Lubelskim Szlakiem Niepodległości”.