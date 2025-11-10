Burza po meczu Motoru Lublin z Wisłą Płock. Prezes Jakubas domaga się wyjaśnień

Mecz drużyny z Mateusza Stolarskiego z „Nafciarzami” wzbudził całą lawinę emocji. Najpierw zadbali o nie piłkarze z Lublina, którzy szybko objęli prowadzenie, a później nieskutecznie dążyli do zdobycia kolejnej bramki. Po drodze zmarnowali kilka wybornych szans, nie wykorzystując między innymi rzutu karnego.

Po przerwie goście doprowadzili do remisu, a w końcówce spotkania Mathieu Scalet wprawił w euforię blisko 11 tysięcy fanów żółto-biało-niebieskich. Ta trwała tylko chwilę, bo ostatecznie prowadzący to spotkanie sędzia Damian Sylwestrzak nie uznał gola dopatrując się faulu.

Po meczu decyzje arbitra były szeroko komentowane. W poniedziałek działacze Motoru podzielili się treścią pisma jakie zostało wysłane do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Poniżej prezentujemy jego pełną treść

„Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Motor Lublin S.A. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zmiany podjętej decyzji przez sędziego głównego prowadzącego mecz Motor Lublin – Wisła Płock, a w konsekwencji nieuznaniu prawidłowo zdobytej bramki przez zespół Motoru Lublin w 90 minucie meczu. Wspomniana decyzja wypaczyła wynik meczu i odebrała Motorowi zwycięstwo. Niezrozumiałym jest dla nas jak sędziowie pracujący na VAR przez kilka minut zastanawiali się nad tak oczywistą sytuacją, gdzie zawodnik rzekomo faulowany, w naszej ocenie jak również ekspertów, nie był faulowany, ani nie uczestniczył w akcji, w której padła bramka. W ocenie ekspertów przedmiotowa decyzja była błędna i wypaczyła wynik meczu. Nie rozumiemy, dlaczego sędzia Sylwestrzak w tak oczywistej sprawie po blisko 4 minutowej konsultacji z sędziami VAR (Paszkiewicz, Różycki) zmienił prawidłową decyzję podjętą z boiska. Mając na uwadze transparentność podejmowanych decyzji przez zespół sędziowski prosimy również o przedstawienie treści rozmów pomiędzy sędzią głównym, a sędziami VAR.

Zależy nam na przejrzystości i zrozumieniu mechanizmów, które kierują decyzjami sędziów. Pragnę zaznaczyć, że błędne decyzje sędziowskie, które wprost wypaczają wynik meczu mają olbrzymie konsekwencje dla Klubu, a często różnica 2 punktów w końcowej klasyfikacji skutkuje wysokimi stratami finansowymi. Takie decyzje przekładają się na atmosferę i ocenę pracy sędziów, która w ostatnim czasie do pozytywnych niestety nie należy

Z wyrazami szacunku, Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu”