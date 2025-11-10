Nowy sprzęt dla włodawskiego szpitala. "Placówka ma strategiczne znaczenie"

Zakup obejmował zestaw do laparoskopii i artroskopii oraz komplet narzędzi i napędów chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów z zakresu ortopedii i chirurgii ogólnej.

Jak podkreślają specjaliści, sprzęt tej klasy pozwala wykonywać operacje z większą precyzją, mniejszym bólem pooperacyjnym i krótszym czasem rekonwalescencji. – To ogromny krok w kierunku nowoczesnej chirurgii, który bezpośrednio odczują nasi pacjenci – mówią lekarze włodawskiego szpitala.

Decyzję o wsparciu inwestycji uzasadnia starosta włodawski Mariusz Zańko, który wskazuje, że szpital pełni dziś rolę znacznie wykraczającą poza standardowe świadczenia zdrowotne.

– Placówka ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców wschodniego pogranicza – zaznacza Zańko. – To zaplecze medyczne dla służb mundurowych i element systemu reagowania kryzysowego. Dlatego tak ważne było, by środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej trafiły właśnie tutaj – tam, gdzie mogą realnie zwiększyć potencjał operacyjny i gotowość medyczną regionu.

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne to nie tylko inwestycja w sprzęt, lecz także w ludzi – w ich bezpieczeństwo, zdrowie i poczucie, że nawet w niewielkim powiatowym szpitalu mogą liczyć na leczenie na poziomie najwyższych standardów. Włodawa udowadnia, że nawet na peryferiach można tworzyć nowoczesną medycynę z wizją przyszłości.