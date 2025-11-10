We wtorek w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbędzie się I Memoriał Andrzeja Kasprzaka

Całe życie był wierny jednej drużynie i to właśnie z Lublinianką potrafił się wspiąć na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W 1972 r. zajął drugie miejsce na liście najlepszych strzelców polskiej ligi. Dwa lata później był na piątym miejscu w tym zestawieniu. Jego znakomita postawa została nagrodzona powołaniami do reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach wystąpił łącznie 98 razy i zdobył 461 pkt. Najważniejszym momentem w drużynie narodowej były Igrzyska Olimpijskie. W Meksyku w 1968 r. Polacy zajęli 6 miejsce, cztery lata później w Monachium uplasowali się na 10 lokacie.

– Miałem przyjemność z nim trenować. To było już po spadku Lublinianki z I ligi. Charakteryzowała go olbrzymia skromność i inteligencja. On nie dawał po sobie odczuć, że jest wielką gwiazdą. Myślę, że na boisku jego najmocniejszą stroną była wysoka technika. On świetnie rzucał, ale był również bardzo sprawny fizycznie. Fantastycznie operował pod koszem. W czasach, kiedy w polskiej lidze nie było jeszcze Amerykanów, to właśnie Kasprzak był jedną z największych gwiazd – wspomina Bogusław Barszczewski, prezes Ogniska TFFK Cukropol.

Memoriał Andrzeja Kasprzaka odbędzie się we wtorek w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Impreza ruszy o godz. 9.50. Pierwszym jej akcentem będzie bardzo ciekawy mecz, którym 4-te Piętro zmierzy się z ekipą Lublinianka All Stars. To będzie atrakcyjne widowisko, bo 4-te Piętro to aktualny mistrz rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Kasprzak sam występował w tych zmaganiach w latach 80-tych, ale z powodu kontuzji musiał zakończyć swoją amatorską przygodę.

O godz. 11.30 kibiców czeka prawdziwy smaczek, ponieważ na boisko wybiegną przedstawiciele Matematyki i Polskiego Cukru Rodmos. Matematyka to mistrz rozgrywek LNBA, a w jej składzie występuje największa gwiazda amatorskich rozgrywek w Lublinie, czyli Tomasz Celej. Mówimy przecież o koszykarzu, który w trakcie przebogatej kariery grał w najwyższych ligach w Polsce, Niemczech czy na Węgrzech. Reprezentował barwy takich drużyn jak AZS Lublin czy Anwil Włocławek.

Na zakończenie imprezy na boisko uczcić pamięć Andrzeja Kasprzaka wybiegną przedstawiciele młodego pokolenia – Sky Jumpers oraz Lublinianka KUL Basketball U-19. Ci pierwsi to brązowi medaliści LNBA z poprzedniego sezonu.

Na koniec warto dodać, że organizatorem wydarzenia jest Miejskie Ognisko TKKF Cukropol. Memoriał wspiera finansowo Urząd Marszałkowski w Lublinie, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie, Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta w Lublinie, Fabryka Cukierków Pszczółka oraz Klub Sportowy Lublinianka KUL Basketball. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Lubelskim Związkiem Koszykówki, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Turystyki Bystrzyca.