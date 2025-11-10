Pegimek otworzy okienko w galerii

To dobra wiadomość dla tych, którzy dotychczas mieli daleko do siedziby firmy. Jeszcze w tym miesiącu Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek otworzy swój punkt w Galerii Venus.

– Obszar działalności P.K. Pegimek, którym zajmuje się Zakład Zarządzania Nieruchomościami, sprawia, że świdniczanie mają z nim najczęstszy kontakt. Tymczasem obecna siedziba spółki, jak na wielkość naszego miasta, jest położona relatywnie daleko od dzielnic z największym zagęszczeniem mieszkańców – zwłaszcza od pozyskanych niedawno trzech dużych wspólnot w południowej części Świdnika, obejmujących 200 lokali. Utrudnia to nam komfortowy kontakt, szczególnie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Dlatego postanowiliśmy zorganizować Biuro Obsługi Mieszkańca w Galerii Venus. Jego zadaniem będzie udostępnienie usług najbardziej niezbędnych klientom naszej spółki – nie tylko w sprawach zarządu lokalami, ale również, na przykład, w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych. Obsługa prostych spraw, takich jak złożenie wniosku, w dalszym ciągu będzie odbywała się w budynku przy ul. Kusocińskiego. Galeria znajduje się w ścisłym centrum i dysponuje obszernym parkingiem. Co ważne, biuro zostanie zaaranżowane również z myślą o osobach niepełnosprawnych – mówi Ewa Jankowska, prezes zarządu P.K. Pegimek.

W nowym biurze będzie można m.in. złożyć wniosek lub podanie dotyczące zarządzanych nieruchomości, dokumenty w sprawie umowy najmu, oświadczenia czy aneksy. Biuro umożliwi także uzyskanie od zarządcy – czyli Pegimeku – zaświadczeń, potwierdzeń, informacji o rozliczeniach i opłatach czynszowych, a także zgłoszenie awarii lub usterki.



Źródło: www.swidnik.pl