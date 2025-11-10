Przed nami IV Janowiecki Bieg Niepodległości nad zalewem

Tuż przed zamknięciem listy startowej czwartego już Janowieckiego Biegu Niepodległości znajdowało się na niej 250 osób. Do gminy Janowiec 11 listopada wybierają się zawodnicy z różnych stron województwa lubelskiego, w tym mieszkańcy Janowca, Puław, Stężycy, Łukowa, Lubartowa, Końskowoli, Kamionki, Lublina czy Kazimierza Dolnego. Pojawią się również goście spoza regionu, w tym z Warszawy, Otwocka i Tarnobrzegu.

Sportowcy będą rywalizowali w kilku kategoriach. W Janowieckiej Piątce (5 km), Pętli wokół Zalewu (2,3 km) oraz trzech krótszych odcinkach (300, 500 i 1000 m) dla dzieci. W patriotycznym wydarzeniu sportwym wezmą udział również kijkarze z myślą o których przygotowano trasę nazwaną Nordic Walking Janowice. Co ważne, wpisowe wynosi zero - start jest bezpłatny, gdyż biegi są współfinansowane ze środków Powiatu Puławskiego w ramach dotacji na wydarzenia o charakterze pożytku publicznego.

Początek sportowych zmagań nad zalewem we wtorek 11 listopada o godz. 12:30. Dwie godziny później zebrani na miejscu startu i mety wysłuchają wiązanki pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Oblasianki z miejscowości Oblasy. Po biegu uczestnicy i kibice wspólnie zaśpiewają natomiast Mazurka Dąbrowskiego.

Organizatorem biegów jest Stowarzyszenie Pozytywni Kulturze. Patronem medialnym IV Janowieckiego Biegu Niepodległości jest Dziennik Wschodni.