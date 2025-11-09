Koncert, iluminacje i patriotyczny mural. Lublin przygotowuje się do 11 listopada

Miejskie obchody rozpoczną się o godz. 9 tradycyjną, uroczystą sesją Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie, po mszy świętej w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej (ok. godz. 11.00–11.30), uczestnicy przejdą na Plac Litewski. Tam odbędzie się m.in. uroczysty apel z udziałem wojskowej kompanii honorowej, defilada oraz złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przemarsz zaplanowano ulicami: Królewska – Plac Króla Władysława Łokietka – Krakowskie Przedmieście (deptak) – Plac Litewski.

Tego samego dnia, przy ul. Zamojskiej 21, odsłonięty zostanie patriotyczny mural autorstwa Mateusza Bąka – artysty wizualnego i absolwenta malarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

– To artysta obecny od lat w środowisku streetartowym. Łączy doświadczenie malarza i projektanta, tworząc dzieła na pograniczu sztuki, reklamy i ilustracji. Jego twórczość to dialog między miejską ekspresją a uporządkowaną formą designu. Mural w Lublinie będzie pierwszym z cyklu prac powstających w całym kraju w ramach akcji „Polska na TAK!” – mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Muzyczne widowisko na Placu Zamkowym

Wieczorem na mieszkańców Lublina i całej Polski czeka natomiast prawdziwa muzyczna uczta. Plac Zamkowy wypełni koncert łączący pokolenia, który zwieńcza ogólnopolską akcję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Polska na TAK!”.

Widowisko, jak zapowiadają organizatorzy, będzie muzyczną opowieścią o wolności, którą przygotują czołowi polscy artyści w nowoczesnych aranżacjach. Na scenie wystąpią: Kacperczyk, Piotr Kupicha, SARSA, Waluś Kraksa Kryzys, O.S.T.R., Maciej Musiałowski, Daria ze Śląska, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Alicja Szemplińska, Igor Herbut, Zalia, Eldo, Gracjana Górka, Natalia Kukulska, Wiktor Dyduła, Mery Spolsky, Grubson oraz Kayah.

Koncert rozpocznie się o godz. 17:35 i będzie transmitowany w telewizji publicznej.

Iluminacje i inne wydarzenia

W tym czasie Lublin rozbłyśnie w narodowych barwach. Do północy na czerwono i biało podświetlone zostaną: donice kasztanowców, fontanna multimedialna oraz topola „Baobab” na Placu Litewskim.

W patriotycznej odsłonie pojawi się także kładka w Parku Ludowym oraz stadion Arena Lublin. Na ratuszu zawisną duże flagi narodowe rozwieszone po obu stronach wejścia głównego.

W niepodległościowe świętowanie włączają się również lokalne instytucje i organizacje. Baobab zaprasza na spotkanie poświęcone polszczyźnie – językowi jako wyrazowi tożsamości narodowej.

11 listopada odbędzie się także 10. Bieg Niepodległości w Ogrodzie Saskim, w którym wezmą udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Zapisy na to wydarzenie jednak już się zakończyły. Na chętnych czeka natomiast miejska gra terenowa „Śladami Niepodległej” oraz spacer tematyczny „Lubelskim Szlakiem Niepodległości”.