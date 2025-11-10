Sportowo i symfonicznie. Puławy zapraszają na Święto Niepodległości

Tegoroczne uroczystości w Puławach rozpocznie msza święta w kościele pw. św. Józefa na os. Włostowice (początek o godz. 9). Po jej zakończeniu, ok. godz. 10 - zebrani na placu przy Pomniku Niepodległości przed świątynią, w asyście pocztów sztandarowych wysłuchają Mazurka Dąbrowskiego oraz okolicznościowych przemówień prezydenta Puław - Pawła Maja oraz przewodniczącego rady miasta - Mariusza Wicika. Następnie przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, ugrupowań politycznych, służb mundurowych, placówek oświatowych, miejscowych organizacji społecznych itp. złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

W tym samym czasie (od godz. 9) w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej o zwycięstwo walczyć będą drużyny biorące udział w Turnieju Piłki Siatkowej organizowanego w Puławach tradycyjnie z okazji Święta Niepodległości. Z kolei o godz. 10 na Skwerze Niepodległości wystartują XXXV Ogólnopolskie Biegi Niepodległości, a godzinę później, sprzed starej hali MOSiR przy al. Partyzantów na trasę ruszą rowerzyści - uczestnicy Niepodległościowego Rajdu Rowerowego.

W południe na wspomnianym skwerze, tuż przed głównym biegiem, zawodnicy i kibice zaśpiewają wspólnie polski hymn w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu!". Ostatnim aktem patriotycznych wydarzeń w Puławach będzie zaplanowany na godz. 17 koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka w sali widowiskowej Domu Chemika.

Muzycy sięgną po repertuar rodzimych twórców m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Karola Kurpińskiego i Franciszka Lessla. Będzie to jednocześnie gala zamknięcia festiwalu "Wszystkie strony świata". Bilety na ten koncert POK sprzedaje w cenie 50 zł. Za darmo obejrzą go natomiast: dzieci, młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści, członkowie Klubu Seniora oraz słuchacze Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.