Lubelscy złodzieje grasowali w Radzyniu Podlaskim. Zabrali jaguara

Samochód marki jaguar, alufelki oraz elektronarzędzia o łącznej wartości blisko 20 tys. zł z jednego z garaży w Radzyniu Podlaskim ukradła trójka mieszkańców Lublina. Skradzione auto ze zmienionymi tablicami rejestracyjnymi odnalazło się w Lublinie.
Do włamania doszło jeszcze we wrześniu. Sprawcy, wykorzystując nieobecność właściciela posesji, dostali się do garażu, zabrali samochód brytyjskiej marki, aluminiowe felgi oraz znajdujące się w pomieszczeniu elektronarzędzia. Gdy poszkodowany wrócił do domu i zorientował się, co się stało - zawiadomił policję. Od tamtej pory trwało śledztwo, którym zajęli się mundurowi wydziału kryminalnego radzyńskiej komendy.
Sprawcy zostali schwytani. To trzech mieszkańców Lublina w wieku 31,32 i 55 lat. Jaguara ukryli na jednym z parkingów w Lublinie, zmieniając mu wcześniej tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu. Złodzieje usłyszeli już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat więzienia. Sprawcy odpowiedzą także za bezprawne przełożenie tablic, które od dwóch lat nie jest wykroczeniem, a przestępstwem podlegającym karze do 5 lat pozbawienia wolności.