AZS UMCS Lublin wygrał ze Ślęzą i jest jedyną niepokonaną ekipą Orlen Basket Ligi

Kamil Kozioł
Laura Gil rozegrała kapitalny mecz
Laura Gil rozegrała kapitalny mecz (fot. Elbrus Studio)

Piąty mecz ligowy i piąta wygrana AZS UMCS. Tym razem koszykarki z Lublina pokonały u siebie Ślęzę Wrocław 88:74.

Karol Kowalewski stworzył prawdziwego potwora. AZS UMCS spokojnie pokonuje kolejnych rywali i pewnie przewodzi w tabeli Orlen Basket Ligi.

W niedzielny wieczór akademiczki zdominowały swoje rywalki. Wprawdzie w pierwszej połowie wrocławianki były jeszcze w stanie toczyć wyrównaną walkę, to w drugiej połowie nie było już wątpliwości komu należy się zwycięstwo. Finisz spotkania był już niezwykle emocjonujący, bo zawodniczki AZS UMCS osiągnął rekordowe 18 pkt przewagi. Dopiero w samej końcówce pojedyncze akcje Ślęzy pozwoliły nieco naprawić wynik na 88:74 dla lubelskiej ekipy.

W ekipie gospodyń kapitalnie zagrały praktycznie wszystkie zawodniczki. Z tego gwiazdozbioru wyróżniła się Laura Gil. Hiszpanka skompletowała double-double, na które złożyło się 19 pkt i 11 zbiórek. Warto też podkreślić kolejny dobry mecz Destiny Slocum. Amerykanka zapisała na swoim koncie 13 pkt. Dla rywalek aż 25 pkt zdobyła była zawodniczka lubelskiej ekipy, Aleksandra Zięmborska.

AZS UMCS Lublin – 1KS Ślęza Wrocław 88:74 (22:19, 20:18, 30:25, 16:12)

Lublin: Wnorowska 17 (2x3), Ryan 14 (2x3), Gatling 14, Slocum 13 (3x3), Morawiec oraz Gil 19, Wojtala 8 (2x3), Ullmann 0.

Ślęza: Zięmborska 25 (3x3), Kraker 17 (3x3), Davis 11, Vihmane 6, Mielnicka 2 oraz Strautmane 8 (2x3), Jeziorna 3 (1x3), Kulińska 2, Fiszer 0.

Sędziowali: Sosin, Nawrocki i Bieńkowski. Widzów: 779.

 

PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

