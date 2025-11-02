Gruzin z Ukraińcem „gościnny występ” zakończyli w więzieniu

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w gminie Kłoczew, w powiecie ryckim. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego, skąd ukradli złotą biżuterię oraz pieniądze o łącznej wartości około 1350 zł. W trakcie włamania zniszczyli elementy okna i wyposażenia, powodując dodatkowe straty szacowane na około 2000 zł.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Rykach, prowadząc intensywne działania operacyjne, szybko natrafili na trop włamywaczy. W ustaleniu sprawców pomogli im kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ustalono, że z przestępstwem mogą mieć związek dwaj cudzoziemcy – 32-letni Gruzin i 33-letni Ukrainiec – przebywający na terenie Polski.

Dzięki współpracy policjantów z Ryk i Siedlec obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do komendy w Rykach. W Prokuraturze Rejonowej w Rykach usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem.

Na wniosek Policji i Prokuratora Sąd Rejonowy w Rykach zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na dwa miesiące. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia.

Źródło: KWP Lublin