Odwiedzamy groby bliskich. Zobacz zdjęcia z cmentarza na Majdanku w Lublinie

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. To czas, gdy wspominamy bliskich, którzy odeszli, i modlimy się o ich wieczny pokój.
Piękna, jesienna pogoda sprzyja odwiedzinom cmentarzy. Na Majdanku, największej nekropolii w Lublinie, od rana widać wielu mieszkańców zapalających znicze i porządkujących groby.
Tradycja modlitwy za zmarłych sięga czasów biblijnych. Wzmianki o ofiarach składanych za zmarłych pojawiają się już w Drugiej Księdze Machabejskiej. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny jest okazją, by zatrzymać się na chwilę refleksji i pamięci o tych, których już z nami nie ma.
Zobacz, jak wyglądał Dzień Zaduszny na cmentarzu na Majdanku w Lublinie — zapraszamy do obejrzenia zdjęć.