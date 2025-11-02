Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Odwiedzamy groby bliskich. Zobacz zdjęcia z cmentarza na Majdanku w Lublinie

Autor: Zdjęcie autora opr. p.p.
(fot. DW)

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. To czas, gdy wspominamy bliskich, którzy odeszli, i modlimy się o ich wieczny pokój.

 Piękna, jesienna pogoda sprzyja odwiedzinom cmentarzy. Na Majdanku, największej nekropolii w Lublinie, od rana widać wielu mieszkańców zapalających znicze i porządkujących groby.

Tradycja modlitwy za zmarłych sięga czasów biblijnych. Wzmianki o ofiarach składanych za zmarłych pojawiają się już w Drugiej Księdze Machabejskiej. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny jest okazją, by zatrzymać się na chwilę refleksji i pamięci o tych, których już z nami nie ma.

Zobacz, jak wyglądał Dzień Zaduszny na cmentarzu na Majdanku w Lublinie — zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Elijah Hawkins (z piłką) zdobył 16 pkt

PGE Start Lublin rozbity u siebie przez rywali z Ostrowa

PGE Start Lublin został rozgromiony przez Tasomix Stal Ostrów Wielkopolski 76:91. To był bardzo słaby występ lubelskiej drużyny.

Ekipa zbiera na renowację nagrobków na cmentarzu w Zemborzycach

Kwestują w swojej parafii

W Zemborzycach trwa jubileuszowa - 20. już kwesta, którą zapoczątkował w 2004 r. radny Leszek Daniewski. 
Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”
Patronat „Dziennik Wschodniego”

Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”

Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”
2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. To czas, gdy wspominamy bliskich, którzy odeszli, i modlimy się o ich wieczny pokój.
Zdjęcie ilustracyjne

Wyciek danych użytkowników SuperGrosz. Minister Gawkowski: sytuacja jest bardzo poważna

Dane części użytkowników serwisu pożyczkowego SuperGrosz wyciekły po ataku hakerskim i trafiły w ręce przestępców – poinformował w niedzielę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK.
Karol Czubak w tym sezonie zdobył już siedem goli

Cenny punkt. Lech Poznań - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor prowadził w Poznaniu z Lechem 2:0 po 20 minutach. Ostatecznie drużyna Mateusza Stolarskiego zremisowała na trudnym terenie 2:2.
Zdjęcie ilustracyjne

50 tys. zł za marzenie o Skodzie

Blisko 50 tysięcy złotych stracił 36-latek z gminy Tomaszów Lubelski, który chciał kupić samochód wystawiony na niemieckim portalu internetowym. Pojazd widział tylko na zdjęciach z aukcji. Zamiast wymarzonej skody – stracił wszystkie pieniądze.
Zdjęcie ilustracyjne

Wyjątkowa oprawa dzisiejszego meczu Lech Poznań – Motor Lublin

Niedzielny mecz Lecha Poznań z Motorem Lublin w 14. kolejce ekstraklasy będzie miał wyjątkową oprawę. Klub i kibice uczczą pamięć Teodora Anioły – legendarnego napastnika „Kolejorza”, od którego urodzin mija właśnie 100 lat. Początek spotkania o godz. 14.45. Relacja na żywo na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl
Zdjęcie ilustracyjne

14 listopada pochówek żołnierzy Wojska Polskiego ekshumowanych we Lwowie

14 listopada w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbędą się pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Ich ekshumacje przeprowadzono w sierpniu na lwowskich Zboiskach – poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w rozmowie z agencją Ukrinform.
Na drogach operuje zwiększona liczba patroli policyjnych

Bardzo spokojny 1 listopada. Tylko jedna osoba ranna

Tylko jeden wypadek drogowy odnotowali policjanci 1 listopada. Wszystkich Świętych w regionie minął wyjątkowo spokojnie.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Rozegraliśmy dwie różne połowy

W piątek Górnik Łęczna przegrał u siebie z Polonią Warszawa i nadal znajduje się w strefie spadkowej. Z kolei ekipa ze stolicy zaczęła budować serię i wygrała drugi mecz z rzędu. Jak spotkanie podsumowali szkoleniowcy obu ekip?
Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło działkę z wrakami. Dlaczego unieważniono zapytanie na uprzątnięcie terenu?

Miasto nabyło w lipcu działkę od Pol-Kresu. Niedawno szukało jeszcze firmy, która uprzątnie złomowisko, które tam zostało. Urzędnicy jednak unieważnili zapytanie ofertowe.

2 listopada - Dzień Zaduszny

Kościół 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tym dniu wierni modlą się za tych, którzy – według nauki Kościoła – przebywają w czyśćcu. 
W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które rozszerza zwolnienia celne i ułatwia handel. Na granicy trwa walka o równowagę między otwartym rynkiem a bezpieczeństwem konsumentów i rolników
galeria

Granica pod lupą. Lubelszczyzna strzeże jakości żywności z Ukrainy

Od początku roku na Lubelszczyźnie przeprowadzono ponad 4 tysiące kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Inspektorzy wykryli 90 przypadków nieprawidłowości – poinformowała wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka podczas wizyty w Dorohusku. Resort zapowiada uszczelnienie granic i nowe przepisy, które mają chronić polskich producentów przed napływem towarów niespełniających europejskich norm.

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Karol Kowalewski (AZS UMCS Lublin): W Gdyni w moich zespole wreszcie kliknęło

Rozmowa z Karolem Kowalewskim, trenerem AZS UMCS Lublin

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

