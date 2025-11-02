3 promile powiozło Ukraińca

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, po godzinie 18, w Lubartowie. Świadkowie ujęli 28-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem osobowym marki Dacia. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu.

Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających własność lub pochodzenie pojazdu, którym się poruszał. Nie miał przy sobie również dokumentów tożsamości. 28-latek został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, a samochód odholowano na policyjny parking.

Tego samego dnia, w miejscowości Klementynów, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 34-letniego kierowcę Nissana, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Ponadto na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonariusze zatrzymali aż siedmiu nietrzeźwych rowerzystów. Badania wykazały od 1 do ponad 3 promili alkoholu w ich organizmach. Na wszystkich nałożono stosowne sankcje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: KPP Lubartów