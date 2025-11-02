Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Avia znowu na czele tabeli. Kuriozalny samobój pomógł wygrać w Kielcach

Autor: lukisz
Avia wróciła na pierwsze miejsce w tabeli grupy czwartej Betclic III ligi
Avia wróciła na pierwsze miejsce w tabeli grupy czwartej Betclic III ligi (fot. Avia Świdnik/facebook)

Piłkarze Avii wrócili na fotel lidera. W niedzielę świdniczanie rozbili w Kielcach rezerwy Korony aż 4:0. Trzeba jednak przyznać, że gospodarze sprezentowali im przynajmniej dwa gole.

Już w czwartej minucie Igor Chmielewski próbował zagrywać „na pamięć” do swojego bramkarza. Problem w tym, że golkipera nie było między słupkami. Efekt? Szybkie otwarcie wyniku po kuriozalnym „swojaku”.

W 21 minucie kolejny fatalny błąd popełnił obrońca Korony II. Tym razem Michał Nasternak przerzucił piłkę z prawej strony na lewą. Szkoda tylko, że do Michała Zubera i to blisko pola karnego. „Zubi” pognał do linii końcowej, dograł pod bramkę do Wojciecha Kalinowskiego, a ten wyłożył futbolówkę do Dominika Zawadzkiego. Pomocnik uderzył na bramkę, a na linii strzału stał jeszcze... Chmielewski. Nie trafił jednak w piłkę i ta wpadła tuż przy słupku do bramki gospodarzy.

Szybko po przerwie niezłą szansę miał Miłosz Strzeboński, ale huknął prosto w bramkarza. Avia wyszła z kontrą i wywalczyła rzut wolny. A po nim Zawadzki dośrodkował w szesnastkę, Szymon Kamiński zgrał piłkę głową, a całą akcję także po strzale głową, z bliska wykończył Rafał Kursa.

W 68 minucie kolejną kontrę wyprowadził Andrij Remeniuk. Ukrainiec dobrze dograł do Wiktora Marka, który wyłożył z kolei futbolówkę do Pawła Ulicznego. Pomocnik Avii spokojnie wyczekał rywali i uderzył do bramki na 4:0 dla gości. Dzięki pewnej wygranej żółto-niebiescy wrócili na pierwsze miejsce w tabeli.

Mają obecnie na koncie 30 punktów, tak samo, jak Wiślanie Skawina. Trzeci jest KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (29 „oczek”), a czwarta Chełmianka (28).

– Dużo rozmawialiśmy na odprawie, żeby przełożyć energię z Pucharu Polski na ostatnie mecze ligowe, bo wchodzimy w kluczowy moment rundy. Z taką energią wierzę, że będziemy osiągać dobre wyniki. To co zawodnicy wyprawiali na boisku, jeżeli chodzi o: zaangażowanie, intensywnośc, chęć pressingu i odbierania piłki, to jest coś, co na pewno buduje. Stałem obok boiska bardzo dumny. Wszystko było pod pełną kontrolą. Strzeliliśmy cztery gole, a mogło ich być więcej. Zagraliśmy na zero z tyłu, z drużyną, która strzela sporo goli. Czapki z głów dla zawodników, bo pokazali taką Avię, jaką zawsze chcielibyśmy oglądać. Mam nadzieję, że na tym meczu i na tym pucharowym będziemy budować dobrą energię na kolejne spotkania i po prostu podtrzymamy to i będziemy dalej pewnie wygrywać do końca rundy – mówi Wojciech Szacoń, trener Avii.

Korona II Kielce – Avia Świdnik 0:4 (0:2)

Bramki: Chmielewski (4-samobójcza), Zawadzki (21), Kursa (54), Uliczny (68).

Avia: Białka – Zbozień (81 Jarzynka), Kursa, Orzechowski, Kalinowski (73 Assuncao), Kamiński, Zawadzki (66 Uliczny), Pigiel, Zuber, Remeniuk (73 Małecki), Maj (66 Marek).

Karol Czubak w tym sezonie zdobył już siedem goli

Cenny punkt. Lech Poznań - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor prowadził w Poznaniu z Lechem 2:0 po 20 minutach. Ostatecznie drużyna Mateusza Stolarskiego zremisowała na trudnym terenie 2:2.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
14. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Star Starachowice 1-1
Cracovia II - Wisła II Kraków 0-1
Czarni Połaniec - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka 1-3
Naprzód Jędrzejów - Wiślanie Skawina 1-2
Podlasie Biała Podlaska - Sparta Kazimierza Wielka 2-0
Pogoń Sokół Lubaczów - Świdniczanka Świdnik 3-1
Siarka Tarnobrzeg - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - Korona II Kielce 2-3

Tabela:

1. Wiślanie 14 29 27-23
2. Avia 14 27 29-19
3. KSZO 14 26 22-14
4. Chełmianka 14 25 22-17
5. Siarka 14 24 27-19
6. Pogoń Sokół 14 23 24-14
7. Podlasie 14 23 26-23
8. Wisłoka 14 22 22-17
9. Star 14 22 20-16
10. Cracovia II 14 21 22-25
11. Korona II 14 20 25-25
12. Czarni 14 19 22-23
13. Stal K. 14 16 22-20
14. Naprzód 14 15 17-24
15. Wisła II 14 13 21-33
16. Świdniczanka 14 12 22-27
17. Sokół Kolbuszowa 14 7 11-25
18. Sparta 14 7 16-33

