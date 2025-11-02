Wschód pokazuje siłę. W Lublinie przedsiębiorcy i rolnicy przedstawią Europie swój „Pakt Odporności”

Lublin szykuje się na wydarzenie, jakiego dawno tu nie było. 6 listopada 2025 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 spotkają się przedsiębiorcy, liderzy branży rolno-spożywczej i rolnicy, by zaprezentować swoje strategie na wzmocnienie wschodnich województw przygranicznych Unii Europejskiej.

Głos Wschodu w europejskiej debacie

Konferencja „Wschodni Filar Europy – Pakt Odporności” otworzy nowy etap rozmów o przyszłości regionów granicznych.

Przedsiębiorcy i rolnicy z Polski Wschodniej podkreślają, że prowadzą działalność w warunkach większych ryzyk i niepewności niż ich partnerzy z innych części UE. Chcą, by Unia uznała ten fakt i wsparła ich w działaniach na rzecz stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa żywnościowego.

Autorzy inicjatywy przygotowali własne opinie w ramach unijnych konsultacji dotyczących Paktu dla terenów przygranicznych i przekazali je do Brukseli. Teraz chcą je zaprezentować publicznie i otworzyć debatę o roli wschodnich regionów w polityce europejskiej.

Inicjatywa z Lublina i regionu

Za organizacją wydarzenia stoją: Polish Women Chamber of Commerce (Polska Izba Gospodarcza Kobiet Biznesu), Zamojskie Towarzystwo Rolnicze oraz Lubelski Klub Biznesu. Partnerami konferencji są przedsiębiorcy, instytucje i media z czterech wschodnich województw Polski. To – jak podkreślają organizatorzy – oddolny głos regionu, który „usłyszała Bruksela”.

Głos zabierze m.in. Raffaele Fitto, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jego udział jest uznawany za dowód, że unijne instytucje dostrzegają znaczenie inicjatywy z Lublina.

W programie znalazły się trzy panele dyskusyjne z udziałem liderów przemysłu spożywczego, przedsiębiorców i rolników. Będą oni rozmawiać o odporności gospodarki, bezpieczeństwie żywnościowym i konkurencyjności wschodnich regionów.

„To nasz wspólny głos”

– Wschodni Filar Europy to platforma komunikacji i konsultacji, która daje regionowi wspólny, silny głos. W europejskiej debacie o przyszłości i bezpieczeństwie wschodnie województwa muszą być słyszane głośno i klarownie. Nasz Pakt to nie jest lista życzeń – to konkretna propozycja. Tu chodzi o stabilność. Dla nas i dla całej Unii – mówi Beata Krzewińska, przewodnicząca Rady Polish Women Chamber of Commerce i jedna z głównych inicjatorek konferencji.

Europa patrzy na Wschód

6 listopada w Lublinie po raz kolejny spotkają się przedstawiciele europejskiej polityki i lokalnego biznesu. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu i do śledzenia relacji na stronie www.wschodnifilareuropy.pl.

Jak podkreślają, Pakt Odporności to dokument napisany przez ludzi z regionu – i dla regionu. „Bo ten Pakt dotyczy nas wszystkich”.