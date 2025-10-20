Dragana Stanković nową zawodniczką AZS UMCS Lublin

Seehia Ridard nie jest już zawodniczką AZS UMCS Lublin. Koszykarka z Francji spędziła w akademickim klubie zaledwie kilka tygodni. Dała się poznać jako niezła środkowa – średnio zdobywała 11 pkt na mecz. Miała też swoje wady, jak chociażby małą aktywność na obu tablicach, co skutkowało niewielką liczbą zbiórek.
Klub szybko przystąpił do uzupełnienia osłabionego składu i zakontraktował Draganę Stanković. Serbka to doświadczona zawodniczka, która występowała zarówno na parkietach Euroligi, jak i w Igrzyskach Olimpijskich. Na tej ostatniej imprezie wywalczyła w 2016 r. brązowy medal.
W swojej bogatej karierze Stanković reprezentowała barwy wielu europejskich potęg, takich jak Sopron Basket, Galatasaray, USK Praha czy Reyer Venezia. Polskim kibicom jest doskonale znana z gry w Bydgoszczy oraz CCC Polkowice, z którym sięgnęła po mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Na arenie międzynarodowej od lat stanowi filar reprezentacji Serbii, należącej do ścisłej czołówki europejskiego basketu.