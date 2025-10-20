Nauczyciele odznaczeni

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz środowiska oświatowego. Podczas ceremonii uhonorowano nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników oświaty z województwa lubelskiego, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wręczone zostały Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, a także nagrody Ministra Edukacji i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia te przyznawane są za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, szczególne zaangażowanie w rozwój edukacji, a także działalność na rzecz uczniów i lokalnych społeczności.

Uroczystość stanowiła okazję do wyrażenia wdzięczności wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich codzienny trud, pasję i oddanie, które kształtują młode pokolenie i przyczyniają się do rozwoju edukacji.